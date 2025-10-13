La Guardia Civil de Luarca celebra su patrona con buenos datos: “Los concejos del occidente siguen siendo un referente de seguridad”

La Guardia Civil de Luarca celebró como es tradicional la festividad de su patrona, la Virgen del Pilar, un día que para ellos significa “orgullo y hermandad”. La jornada comenzó a mediodía con una misa en la iglesia parroquial de Luarca y luego continuó en el cuartel de la Guardia Civil, ubicado en Almuña, donde se celebra una comida de hermandad a la que asisten los agentes acompañados por sus familias, así como los jubilados, además del alcalde, Óscar Pérez, y otros representantes municipales y miembros de otros cuerpos de seguridad como la Policía Nacional y la Policía Local.

Antes de dar paso a la comida y a la parte más distendida de la celebración. Se produjeron los discursos y la entrega de distinciones. El capitán, Carlos Bello, como es habitual dio lectura a un escrito lleno de agradecimientos, recuerdos y de datos que muestran el trabajo de la Guardia Civil en el Occidente.

El capitán, Carlos Bello, durante su discurso. / R. D. Á.

“Los concejos del occidente siguen siendo un referente de seguridad, cuentan con una tasa de criminalidad muy por debajo de la media nacional y de las más bajas de Asturias, lo que contribuye a dar calidad de vida al territorio”, describió el capitán, que advirtió, como en años anteriores que la ciberdelincuencia sigue siendo “uno de los desafíos más importantes”. Por ello, hizo hincapié en el esfuerzo por seguir desarrollando una “labor de concienciación con charlas para alertar de los riesgos de las nuevas tecnologías y contraer buenas prácticas”.

Detalló que en los últimos años la delincuencia en general ha bajado y también los robos, aunque han registrado un repunte en los hurtos, vinculados a la sustracción de línea de cobre de la telefonía en desuso.

Otras de las líneas de trabajo del cuerpo es la lucha contra el tráfico de drogas con un balance de “11 personas detenidas y 410 denuncias formuladas por tenencia de sustancias”, detalló. También la lucha contra la violencia de género, prestando protección a 81 víctimas en la demarcación.

Además, en el último año contabilizan 241 auxilios a los ciudadanos y destacó la ayuda prestada por los agentes del cuerpo de seguridad en catástrofes como son los incendios o en los accidentes, además del trabajo que desarrollan en los eventos festivos y deportivos de toda la comarca.

En el acto, además de las condecoraciones entregadas a diferentes agentes y de rendir homenaje al guardia civil jubilado Guillermo Fernández, retirado en 2008; también realizaron un reconocimiento público al actual director general de Reto Demográfico, Marcos Niño, “por su implicación con nuestra institución, cercanía y cordialidad”. Destacando que, en su etapa como alcalde de Santa Eulalia de Oscos, cedió al cuerpo de seguridad las dependencias donde se ubica actualmente el puesto.