Lírica para celebrar siglos de historia: el Palacio de Merás, en Tineo, inició las conmemoraciones de su quinto centenario

Isabel Díaz, María Fernández, Vicente García, Patricia Martínez, Lorenzo Roal y María Jesús Varela, la mayoría de ellos miembros del Coro Intermezzo, cantaron el pasado sábado en la gala lírica con la que el Palacio de Merás, en Tineo, inició las conmemoraciones de su quinto centenario. El recital se celebró en el patio de columnas del edificio, considerado uno de los mejores exponentes de arquitectura civil palaciega asturiana del siglo XVI. Los cantantes estuvieron acompañados al piano por Ella Esipovich y Yolanda Montoussé asumió la dirección. Durante la gala interpretaron arias y romanzas de ópera y zarzuela.

Por la izquierda, de pie, Patricia Martínez, María Jesús Varela, Ella Esipovich, María Fernández, Yolanda Montoussé, Pablo Moras, Benjamín Alba y Juan Carlos Rodríguez-Ovejero; agachados, Lorenzo Roel y Vicente García.

Un centenar de personas asistió a la velada, organizada por Arte Forum y auspiciada por el propietario del palacio, el empresario y mecenas Benjamín Alba. Entre el público estaba el presidente de la Ópera de Oviedo, Juan Carlos Rodríguez-Ovejero.