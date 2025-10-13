La vuelta a casa de Antonio Lobato: "Asturias es aire para el alma, pausa"

Antonio Lobato, la voz de la Fórmula 1 en España, está de vuelta en "casa", en su Asturias natal. El famoso comentarista ovetense ha hecho un pequeño parón, entre carrera y carrera, para desconectar y reecontrarse con los amigos y lugares de la infancia. Para el periodista deportivo Asturias es "aire para el alma, pausa".

Así lo confiesa a través de su última publicación en redes sociales. "Volver a casa, reencontrarse con la gente y los lugares con los que disfrutaste tanto cuando eras niño", escribió en su perfil de Instagram, junto a varias fotografías. El presentador de televisión aperece sentado en las escaleras de una antigua casa y muestra en imágenes algunos de esos rincones especiales del Principado que le transportan al pasado. Es el caso del mirador de La Regalina, en Cadavedo, y la playa de Penarronda, en el concejo de Tapia de Casariego.

Acompañando a Fernando Alonso

En la actualidad y tras pasar por varias cadenas, Antonio Lobato, de 60 años, es el principal narrador de las carreras de Fórmula 1 en la plataforma DAZN, junto a otros comentaristas como Pedro de la Rosa y Toni Cuquerella. El próximo circuito en el calendario es el de Estados Unidos, el próximo domingo 19 de octubre. Lobato lleva toda su vida profesional acompañando a otro asturiano, el piloto Fernando Alonso, ovetense como él.

El pasado agosto, Lobato tampoco faltó a sus vacaciones veraniegas en Asturias. En aquella ocasión, y a diferencia de ahora, recorrió el oriente de la región en moto. Niembro o el mirador de la playa de Torimbia, en Llanes, fueron algunos de los lugares fotografiados por el comentarista televisivo.