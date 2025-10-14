Destrozan al xatín de “Silvallana”, atractivo turístico e icono de Vegadeo

La vaca “Silvallana”, punto turístico de referencia de la capital vegadense, se ha quedado sin su xatín “Albión” este fin de semana. El “comportamiento incívico” de alguna persona durante la madrugada del sábado ha hecho que la escultura realizada en fibra de carbono apareciese destroza, causando gran pesar en la población, ya que tanto la vaca como el ternero son dos símbolos muy queridos en el municipio.

El Ayuntamiento de Vegadeo sustituirá a “Albión” de forma inmediata. Hoy martes está previsto que la vaca creada por la artista local Lulas Somoza, con motivo de la Feria de Muestras de 2018 –precisamente, fue bautizada con el nombre tradicional de la feria de Vegadeo–, vuelva a estar acompañada por un ternero. No será una réplica exacta de “Albión”, por lo que también habrá que buscarle nombre.

La velocidad para poder sustituir la estatua se debe a que el Ayuntamiento contaba con una de repuesto después de que hace un tiempo “Albión” ya hubiese sufrido un daño que finalmente tuvo reparación y no hizo necesaria su sustitución.

El alcalde de Vegadeo, César Álvarez, lamenta el suceso porque recuerda que el conjunto escultórico, situado en el parque del Medal de la villa, es muy querido por vecinos y buscado por visitantes. No obstante, considera que el suceso pudo no haberse debido a un acto vandálico que buscase destrozar la escultura a propósito, sino que confía en que el autor del desastre habría intentado utilizar como punto de apoyo la pieza que representa el xatín y esta al no soportar el peso, cediese causando su destrozo.

“Independientemente de si fue adrede o no, el autor o autores deberían de reconocer el error y responsabilizarse, porque es algo muy querido en el concejo y todo el mundo lo defiende”, subraya el regidor.

De cara al futuro, César Álvarez plantea crear unas esculturas con un material más resistente para evitar que vuelvan a producirse hechos como el de este fin de semana. “Nuestra idea es hacer una apuesta fuerte por este conjunto para que resista”, recalca. Porque insiste en que los vecinos, en general, “son muy cuidadosos con las esculturas, siempre las trataron con mucho cariño y llevan unas cuantas ferias con nosotros”.

Fue en 2020 cuando la popular escultura de la vaca, tras pasar por una restauración después de sufrir un incendio, volvió a instalarse en el parque del centro de la capital vegadense acompañada por el ternero, con muy buena acogida.