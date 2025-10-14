"Es algo histórico": Puerto de Vega se vuelca para conseguir entradas para la Copa del Rey

Los vecinos de Puerto de Vega se echaron este martes a la calle para conseguir entradas para la "cita histórica" que enfrentará a su club contra el Celta de Vigo. Las entradas online para este partido de la Copa del Rey salieron a la venta el lunes y, en veinticuatro horas, se superaron las quinientas vendidas. La venta física (única opción disponible para los socios) no podía ser menos y hubo que hacer cola. Sin embargo, los vecinos lo hicieron con la ilusión con la que aguardan este partido tan especial.

"Esto es algo único en la vida. Ojalá pudiera vivir más, pero de momento es esta la ocasión y vamos a disfrutarla", señaló José Carlos Rodríguez con las entradas ya en la mano y las ganas de asistir a la cita futbolera del próximo 30 de octubre en el campo de El Pardo, en Navia. La ilusión y el orgullo, también los nervios, con los que el pueblo vive este momento son palpables y solo lamentan que el partido no pueda disputarse en El Campón, campo de los portoveguenses. Con todo, la cita deportiva se queda en el concejo de Navia, donde esperan reunir a 4.000 personas (aforo máximo estimado).

En imágenes: Colas en Puerto de Vega para conseguir una entrada para el partido de la Copa del Rey / T. Cascudo

"Hay que vivirlo"

"Esto es historia, hay que vivirlo", señaló Gema Suárez, junto a varias familiares. A su lado estaban Carlos Díaz y Juan Valle, que se desplazaron desde Ribadeo (Lugo): "Somos aficionados al deporte con mayúsculas y venimos a ver el espectáculo del fútbol. Esto para el pueblo es muy importante".

Ángel Ramos, también vecino de Puerto de Vega se confesó aficionado al fútbol y convencido de que la cita no debe perderse: "Es algo histórico, ver en Navia un partido de una competición como la Copa del Rey". Junto a él está Raúl Fernández, un veterano del fútbol local, jugador durante veinte años en diferentes equipos de la comarca, entre ellos el Puerto de Vega, que también entrenó. "Es una buena noticia. El Puerto de Vega se encuentra en una situación inesperada, algo increíble que pueda llegar a jugar la Copa del Rey. Esto pasa una vez en la vida, así que hay mucha ilusión", señala.

Joaquina González confiesa que no va al fútbol porque se pone nerviosa, pero el próximo 30 de octubre hará una excepción. Sabe que la ocasión lo merece: "Esto es importante y hay mucha ilusión en el pueblo". Unos pasos más atrás en la cola está Jesús "Chechu" Fernández, vecino de Luarca y socio del club portoveguense en el que jugó su hijo unos años. "Fui a ver el partido con el Alberite y fue muy guapo. Ahora toca contra el Celta y hay que ir a por ellos", señala.

"Una bendición"

"Esto es una cosa excepcional", abundan Mercedes González y Gonzalo Luiña, que acaban de hacerse socios del Puerto de Vega y se muestran encantados con la ocasión. También feliz se siente José Antonio Santos: "Es una oportunidad histórica y considero esta competición una bendición por permitir llevar el fútbol profesional a sitios como este, darles esta opción a estos chavales que se parten el alma por dos duros". Resume Santos el orgullo de todo un pueblo: "Hay que salir a disfrutar".

La apertura de la venta presencial no estuvo exenta de complicaciones. La impresora enviada por la plataforma contratada para la venta online llegó tan solo media hora antes de abrir la taquilla, con lo que, entre configurarla y poner todo en marcha, hubo un retraso de casi 45 minutos. Esto generó que se formara una larga cola junto al quiosco del parque Benigno Blanco, en pleno centro de Puerto de Vega. Allí no solo se despacharon entradas, sino también bufandas o pines para acudir con todas las galas a la cita de El Pardo.

Vizcaya o Madrid

El director deportivo del Puerto de Vega, Gabriel Giraudo, da cuenta de a dónde fueron a parar las primeras quinientas entradas vendidas online. 406, la mayoría, fueron para Asturias, pero hubo dos vendidas en Madrid, otras dos en Vizcaya, 57 en Lugo, 18 en Pontevera y otras 11 en La Coruña.

"Para los jugadores esto es una fiesta, para el pueblo es historia, pero para la directiva es mucho trabajo, estos días estamos desbordados con la venta de entradas y los preparativos", cuenta Giraudo. De hecho, acaban de contratar el alquiler de las gradas supletorias para el campo de El Pardo con una empresa de Sevilla y esperan iniciar el martes el montaje. Todo a punto para la gran cita del Puerto de Vega.