La Policía Local de Tineo se incorpora al sistema de protección de mujeres víctimas de violencia machista

El Ayuntamiento de Tineo acaba de firmar un convenio con el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, para la incorporación de la Policía Local del municipio en el sistema VioGén (Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género), una herramienta del Ministerio del Interior creada en 2007 para coordinar la protección de mujeres víctimas de violencia machista.

El convenio firmado supone que la Policía Local de Tineo pasará a colaborar de forma directa con la Guardia Civil en el sistema. Lo que significa “un paso en la mejora de la seguridad y la protección de las víctimas de violencia de género en la localidad”, detalla la alcaldesa, Montse Fernández, que destaca que a partir de ahora la Policía Local podrá acceder a información actualizada y “colaborar estrechamente con la Guardia Civil en la atención y protección de las víctimas”.

La regidora destaca la importancia de este convenio para fortalecer “la seguridad en Tineo y reafirmó el compromiso del Ayuntamiento con la lucha contra la violencia de género”.

La firma del convenio se realizó durante la celebración de una Junta Local de Seguridad en el Ayuntamiento de Tineo, en la que participaron el director general de Cooperación Local y Seguridad, Olmo Ron, representantes de Delegación de Gobierno del Principado de Asturias, Guardia Civil, Policía Local, la Alcaldesa de Tineo y el concejal de régimen interior, Pablo Fernández Antomil, quien subrayó que “la colaboración entre diferentes instituciones es clave para lograr un entorno más seguro para todos los ciudadanos”.

“La firma del convenio y los acuerdos alcanzados en esta reunión son un reflejo del esfuerzo conjunto por mejorar la seguridad en Tineo, garantizando así un apoyo integral a las víctimas de violencia de género y promoviendo un ambiente de convivencia pacífica en el municipio”, concluyó Montse Fernández.

Además, durante la Junta Local de Seguridad, se abordaron otros temas relevantes, como la prevención del delito, la mejora de la coordinación entre los diferentes cuerpos de seguridad y la implementación de nuevas estrategias para garantizar la seguridad ciudadana.