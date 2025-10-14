Premio Mujer Rural de Navia para esta vecina por su "labor ingente de ayuda desinteresada a todas las personas"

La naviega María del Carmen Suárez recibirá el Premio del Día Internacional de la Mujer Rural 2025. El Consejo Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Navia lo ha acordado por unanimidad en reconocimiento a su "labor ingente de ayuda desinteresada a todas las personas, destacando su profunda solidaridad y acción social". El galardón se entregará el viernes 24 de octubre, en un acto previsto para las 17:00 horas en el Casino de Navia.

María del Carmen Suárez, que coge el testigo de la ganadera María Dolores Fernández, ha sido merecedora de esta distinción "por su apoyo crucial a las personas, especialmente a las mujeres inmigrantes que llegan al concejo sin recursos". Y, añade el consistorio: "De forma totalmente altruista, se dedica a asesorar, buscar empleo y derivar a estas personas a las instituciones que pueden brindarles ayuda".

La alcaldesa de Navia, Ana Isabel Fernández, destaca a la naviega como un "fiel ejemplo de solidaridad y acción social, haciendo una labor extraordinaria y vertebradora en el mundo rural".