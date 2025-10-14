Quince vecinos del Occidente participan en esta novedosa experiencia de la Cámara de Comercio para aprender a emprender en el medio rural

Quince alumnos del Occidente se formarán durante cinco semanas para aprender a emprender en el medio rural. La Cámara de Comercio ha iniciado este martes en Luarca el denominado "Plan de Apoyo al Emprendimiento Rural", en el que se inscribieron un total de cuarenta y dos personas para las quince plazas disponibles. "Esta elevada demanda pone de manifiesto el interés por esta iniciativa pionera, pues es la primera vez que la Cámara de Oviedo y el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA) firman un convenio para ayudar a emprender en el medio rural", señala la entidad cameral.

A la hora de seleccionar a los participantes, se ha dado prioridad a personas en situación de desempleo. Los elegidos tienen edades comprendidas entre 26 y 58 años y proceden de Valdés, Navia, Coaña, Vegadeo, San Tirso de Abres, Soto del Barco y Tapia de Casariego. "Una de las metas principales del convenio es dinamizar el medio rural. Y para facilitar la asistencia desde distintos puntos, los participantes disponen de una beca de 15 euros al día por desplazamiento. La formación es totalmente gratuita, financiada por el Principado de Asturias, y se imparte en formato presencial, combinando sesiones grupales con tutorías individualizadas", explican desde la Cámara.

La formación atenderá a áreas clave como creatividad e innovación, marketing y transformación digital, aspectos legales y fiscales, finanzas, plan de negocio y empleabilidad. Además, "cada alumno contará con asesoramiento personalizado para desarrollar su idea empresarial en el entorno rural, y al concluir dispondrá de un Plan de Viabilidad completo".

Sectores diversos

Los proyectos que los participantes en Luarca "aspiran a poner en marcha abarcan sectores diversos: organización de eventos, fotografía, artesanía, asesoramiento pedagógico, alojamientos de turismo rural, estética y quiromasajes a domicilio, entre otros ejemplos de negocio".

El "Plan de Apoyo al Emprendimiento Rural" tendrá nuevas citas en Ribadesella y Cangas del Narcea. En concreto, en Ribadesella comenzará el 20 de octubre y, a partir del 3 de noviembre, se impartirá en el concejo cangués. En este sentido, la Cámara defiende que la formación atiende a diferentes puntos de la región.

"Este convenio, con un importe de 100.000 euros, tiene por objeto sentar las bases de colaboración entre la Cámara y el SEPEPA, para el desarrollo de un plan de apoyo al emprendimiento en zonas rurales de Asturias dentro de las actuaciones del Programa Anual de Trabajo para 2025 del Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el empleo en el Principado de Asturias", señalan desde la Cámara de Comercio de Oviedo.