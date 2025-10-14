Silvallana estrena nuevo xatín en Vegadeo: el parque del Medal recupera su simbólica escultura

El Ayuntamiento de Vegadeo sustituyó este martes a "Albión", el ternero que desde hace años acompaña a la vaca "Silvallana" en el parque del Medal. La escultura del xatín fue destrozada este fin de semana en unos actos vandálicos condenados por el consistorio, que contaba con una escultura de recambio.

Esta escultura de repuesto llevaba algún tiempo en los almacenes del consistorio. Fue encargada a propósito de otro daño sufrido por "Albión". Sin embargo, entonces fue posible repararlo y no hizo falta su sustitución. En este caso el ternero quedó destrozado.

En 2018 y con motivo de la Feria de Muestras se realizó la escultura de la vaca, bautizada con el nombre tradicional de la cita ferial veigueña. El diseño de "Silvallana" fue obra de la docente y artista veigueña Lulas Somoza. En 2019 la vaca resultó afectada por un incendio y se repuso en 2020, ya acompañada por el xatín. Se hizo un concurso para bautizarlo y se eligió "Albión", en alusión a la tribu celta que habitó antaño las tierras de Vegadeo.