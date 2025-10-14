Silvallana estrena nuevo xatín en Vegadeo: el parque del Medal recupera su simbólica escultura
El Ayuntamiento de Vegadeo ha colocado este martes el ternero de repuesto tras los actos vandálicos del fin de semana
El Ayuntamiento de Vegadeo sustituyó este martes a "Albión", el ternero que desde hace años acompaña a la vaca "Silvallana" en el parque del Medal. La escultura del xatín fue destrozada este fin de semana en unos actos vandálicos condenados por el consistorio, que contaba con una escultura de recambio.
Esta escultura de repuesto llevaba algún tiempo en los almacenes del consistorio. Fue encargada a propósito de otro daño sufrido por "Albión". Sin embargo, entonces fue posible repararlo y no hizo falta su sustitución. En este caso el ternero quedó destrozado.
En 2018 y con motivo de la Feria de Muestras se realizó la escultura de la vaca, bautizada con el nombre tradicional de la cita ferial veigueña. El diseño de "Silvallana" fue obra de la docente y artista veigueña Lulas Somoza. En 2019 la vaca resultó afectada por un incendio y se repuso en 2020, ya acompañada por el xatín. Se hizo un concurso para bautizarlo y se eligió "Albión", en alusión a la tribu celta que habitó antaño las tierras de Vegadeo.
- Aterriza en Lidl la escoba que deja las persianas exteriores y las ventanas como recién instaladas (y a precio reducido)
- Hospitalizadas una madre y su hija tras ser atacadas por su perro pitbull en Langreo: 'Si llegan a estar solas las mata
- Alarma en Oviedo tras aparecer muerta una mujer de 52 años en su piso del centro de la ciudad
- Las palabras del Arzobispo de Oviedo en la fiesta de la Guardia Civil ante Adriana Lastra
- El Oviedo más rico frente al más pobre: los vecinos del entorno del Reconquista ganan el doble que los de Trubia
- La cantante asturiana que ficha por una orquesta gallega: así es la joven de Llanera que se integra en el circuito de verbenas de la comunidad vecina
- Vallobín, el barrio de Oviedo que se prepara para poner fin a su ‘monopoly’ urbanístico 75 años después de los bloques de la Renfe
- Dos localidades de Asturias están de suerte: tocan el primer y el segundo premio de la Lotería Nacional