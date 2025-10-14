Así es el templo de la carne (cerca de Asturias) en el que Jennifer López cenó croquetas de rabo de toro y lomo de vaca
El joven chef Luis Rodríguez ha convertido la churrasquería de su padre en uno de los restaurantes de referencia de toda Galicia: "La comida es de diez"
Si vas a Sanxenxo, no puedes irte sin comer en este templo de la carne: el asador O Xesteira. Situado a las afueras de esta localidad tan turística, en una casona, el restaurante del chef Luis Rodríguez se ha convertido en uno de los principales reclamos culinarios de Galicia. Si llamas de hoy para mañana, posiblemente no tengas mesa. Si llamas para dentro de dos días, tampoco. Y si llamas para el fin de semana, también difícil. Es el fiel reflejo de su éxito.
Es tal la fama de O Xesteira que hasta la propia Jennifer López (JLo) estuvo este verano, en el mes de julio, cenando allí. Después de casi dos horas de concierto en Pontevedra, la reina del pop latino, repuso fuerzas en Sanxenxo con una tabla de quesos, croquetas de rabo de toro, lomo de vaca rubia gallega y rodaballo a la brasa. Eso sí, no hubo ni alcohol ni postres.
Carnes premium de la tierra y de otros países
Lo que empezó siendo como una churrasquería clásica, la de su padre, hoy es un establecimiento de hostelería de referencia en las Rías Baixas. ¿El motivo? El vuelco que le ha dado el joven cocinero Luis Rodríguez. En O Xesteira es un especialista en carnes. Trabajan tanto el vacuno de alta calidad de Galicia como otras carnes premium de Japón (el Wagyu y el Kobe), Australia y Europa.
La carta, al detalle
En su carta puedes encontrar croquetas de raba de toro, carpaccio de Black Angus y picaña, selección de cecina, chipirones, quesos y, por supuesto, pulpo y vieiras. Eso como entrantes. Aunque su especialidad es la carne, elrestaurantee de Sanxenxo también ofrece ensaladas y pescados (bacalao y rodaballo).
Para los amentes de la carne, este es su paraíso en Galicia. Chuletón de ternera angus, picaña de angus, entrecot de vaca vella, chuletón de buey, tomahawk de vacuno, entrecot de wagyu japonés... Y para terminar, un bocado dulce: tartas de queso, lotus, brownie, mousse de fresa y helado, y flor de fresa.
La opinión de los comensales
En Tripadvidor, los comensales ponen a O Xesteira por las nubes. Le ponen una puntuación de 4,5 sobre 5. "Genial experiencia culinaria y personal!! Es llamado el templo de la carne con razón, pero también podría ser el templo de otros productos que ofrecen, como la selección de tomates de cosecha propia", escribe uno. "Servicio excelente, la comida un diez como siempre", comenta otro cliente. "Pedimos como entrante la media ración de croquetas de rabo de toro, muy melosas y con buen sabor. De plato principal el chuletón de ternera angus y nos encantó. Super tierno y con muy buen sabor. Sin exagerar, de los mejores que hemos comido", explica otro.
Para hacer reserva (cien por cien recomendable para asegurarse sitio), hay que llamar al siguiente número de teléfono: 604047902. Antes de llamar, consulte en sus redes sociales los días de apertura y los horarios, ya que en función de la temporada varían.
