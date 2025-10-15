Alberto Uría se convierte en el Willy Wonka de la miel para celebrar sus 15 años como apicultor

Hace 15 años, el apicultor Alberto Uría inició su aventura de emprendimiento en un recóndito pueblo en el límite entre Asturias y Lugo, en Pena da Nogueira, que, aunque forma parte de la parroquia ibiense de Marentes, pertenece al municipio gallego de Negueira de Muñiz. Fundó su marca Miel Outurelos y para celebrar su aniversario ha decidido convertirse en una especie de Willy Wonka, el famoso personaje de Roald Dahl en su libro “Charlie y la fábrica de Chocolate”.

De este modo, ha escondido 15 medallas doradas en las tapas de sus tarros de miel y, como en la novela, los clientes que se hagan con una de ellas tendrán la oportunidad de conocer todo el proyecto que ha desarrollado en la pequeña localidad: la empresa de producción y comercialización de miel, a la que con el tiempo se sumó también la fundación del ecomuseo El País del Abeyeiro.

Las medallas que se podrán encontrar en la tapa de los tarros premiados. / Foto cedida por Miel Outurelos

Lo que propone es una fiesta sorpresa y gratuita para los afortunados que obtengan las medallas de oro, en la que, sin duda, también podrán conocer su historia. La de como un chico que nació y se crio en Oviedo, decidió desandar el camino realizado por su padre muchos años atrás y regresar al pueblo natal de este para vivir y trabajar en él.

Un proyecto de emprendimiento rural

Comenzó de cero, colocando 50 colmenas. Un trabajo, el de apicultor, que había vivido de niño en esa misma casa familiar. Un hogar que cuando él regresó no estaba en su mejor momento y tuvo que volver reconstruir.

“Heredé la cultura de las abejas”, asegura Uría, que llegó al pueblo con “la pretensión de dignificar el rural, demostrar que en el pueblo se pueden hacer cosas excelentes y, al final poner el pueblo en el mapa, porque literalmente Pena da Nogueira no estaba en el mapa”.

Así nació su empresa Miel Outurelos, con la que comercializa polen y cuatro tipos de mieles: de brezo de primavera y de otoño, además de castaño y zarzamora, que las obtiene en verano, a lo que suma una edición limitada y numerada que obtiene del cortín. Pero aparte de la producción y comercialización de miel, también apostó por hacer un trabajo de conservación medioambiental y del patrimonio cultural ligado al sector apícola. Así surgió la asociación “Corripa”, desde la que realiza estudios de investigación, talleres de educación ambiental, voluntariados y promovió la reconstrucción de cortinos. El primero en 2014, al que siguieron otros tres. “La intención era conservar y poner en valor estructuras arquitectónicas, cortinos y talameiros, construidas hace siglos para proteger a las abejas de la miel de la visita del oso pardo, tan abundante en estos valles”, cuenta.

Parte de las colmenas de Alberto Uría. / Foto cedida por Miel Outurelos

En 2018, también ideó montar el ecomuseo del País del Abeyeiro “para poner en valor el manejo tradicional y patrimonio arquitectónico apícola que hay en la zona”. Lo convirtió en un “centro de trabajo visitable, donde poder recibir a la gente y dar una información de calidad que acompañe a la visita”, cuenta. Además, en él realiza formación a apicultores.

A pesar de su ubicación, alejado del centro de la región, ha logrado que cada año acudan cientos de personas a conocer su proyecto con el que busca mostrar que “cómo una apicultura sostenible puede ser beneficiosa para la biodiversidad y cómo las abejas de la miel pueden convivir con el resto de polinizadores silvestres”.

Quince años después de empezar, de las 50 colmenas del inicio ha pasado a las 140, pero lo que no ha cambiado es la forma de producir: todo lo hace de manera artesanal, a mano. Además, añade que “solo vendo lo que yo hago, así que es una producción pequeña, limitada”.

Para celebrar esa trayectoria y premiar la fidelidad de sus clientes, ha ideado esta peculiar promoción en la que además de realizar una invitación sorpresa para 15 premiados y sus 15 acompañantes, también le regalará un lote de diferentes mieles de Mieles Outurelos.