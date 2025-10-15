El bar de carretera más singular de toda Galicia: comes en la cocina (junto a los fogones de Montse) con un menú casero de tan solo 14 euros
Esta taberna, ubicada a media hora de la frontera con Asturias, triunfa con platos de toda la vida, como los callos, el cocido gallego, el pulpo o la carne de caza: "Buena comida, buen servicio, precio perfecto"
Está en Lugo, a media hora de la frontera con Asturias y es el bar de carretera más singular de toda Galicia. La Taberna de Montse, en Orrea, es una de esas casas de comidas de toda la vida en la que puedes ponerte las botas con un menú de tan solo 14 euros (18 los fines de semana). Además de por sus platos, lo que hace único este chigre es que puedes comer hasta en la cocina, junto a los fogones. Por ello, en la Taberna de Montse es imposible no sentirse como en casa.
Más de 70 años de historia
Con más de 70 años de trayectoria y un Solete Repsol que reconoce su mano para hacer recetas de la abuela, la Taberna de Montse es el mejor ejemplo de que no hace falta estar en una gran ciudad ni cocinar como los grandes chefs del momento para triunfar. Pese a encontrarse en una aldea profunda de Lugo y no estar en una carretera de paso para el común de los conductores, este bar está lleno día tras día hasta los topes. Se encuentra en una casa verde, en el kilómetro 50 de la carretera N-640, a unos 30 minutos de San Tirso de Abres (Asturias).
Qué incluye el menú
El menú cambia cada día, pero en él puedes encontrar callos, cocido gallego, pulpo, mejillones, chipirones encebollados, carne de caza, merluza de Burela, flan casero, tarta de la abuela... "Es el sitio más peculiar de Galicia en el que comí hasta la fecha", aseguró en tiktoker asturiano Senén Morán en sus redes sociales. "Llegué sin reserva y comí con varios desconocidos, muy majos todos ellos, en la cocina. Os recomiendo llamar antes de ir porque está a reventar. El menú de lunes a viernes está a 14 euros, es algo más caro el finde pero tampoco mucho más; a 18", contó a sus seguidores.
Esta taberna te ofrece una muestra única de la comida de toda la vida, sin florituras ni grandes alardes, solo con productos de calidad y un trato cercano. Además, el trato familiar está asegurado, como prueba el hecho de que puedas comer junto a los fogones de Montse, la dueña y la que da nombre a este peculiar establecimiento, en su cocina.
Opiniones en internet
En Tripadvidor, otros comensales coinciden con el asturiano Senén Morán. "A pesar de tener que esperar, ha merecido la pena. Esperar haciendo boca con una tabla de embutidos, con tocino... Empezando con un buen caldo, como los de antaño, luego una ensalada, el cordero, y una repostería envidia de los mejores restaurantes... Menudo equipo, muy amables, atentas... Y un buen precio!!! Que más se puede pedir??", escribe uno. "Comida casera, mucha cantidad, todo muy bueno, postres caseros, por solo 14 euros por persona. La chica que nos atendió muy amable, buen servicio y rápido a pesar de la gente que había", añade otra. "Llegamos de casualidad, es el típico restaurante de carretera que había hace años por España. El trato extraordinario, la comida casera y el precio perfecto", apunta otro cliente.
