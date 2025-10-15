Comienzan las obras de ampliación de Gondán, un proyecto que transformará el astillero de Figueras

Astilleros Gondán acaba de poner en marcha la ansiada ampliación de su histórica sede central de Figueras, en Castropol. La actuación, en trámites desde 2021, permitirá a la empresa ser más eficiente. Es decir, podrá aumentar su capacidad de producción y reducir los plazos de entrega de los buques que construye. Para que esto sea posible se reordenará el espacio y, para ello, pieza clave es el vaciado de una enorme finca de pradera anexa a las instalaciones. Estos trabajos, que supondrán movilizar 130.000 metros cúbicos de material, están en marcha y el astillero se esfuerza para que el impacto en el pueblo sea el menor posible.

El vicepresidente de la compañía, Álvaro Platero Alonso, muestra su satisfacción por el inicio de las obras y lamenta que el proceso de tramitación haya sido "demasiado largo". "En nuestro caso la sostenibilidad del astillero no depende de estas obras, pero para cualquier empresa es un desastre que los trámites para ampliar o crecer se alarguen tanto en el tiempo", precisa el ingeniero naval. Cabe recordar, que para que estas obras pudieran ejecutarse fue necesario modificar el planeamiento urbano del concejo, ya que la citada finca tenía inicialmente un uso residencial.

Los trabajos en la zona alta del astillero, este miércoles. / T. Cascudo

Mejorar la eficiencia

Con todo, Platero Alonso deja claro que estas obras tienen por objetivo "mejorar la eficiencia. No se trata de hacer barcos más grandes ni doblar el personal, se trata de hacer más barcos en menos tiempo y poder invertir en nuevas tecnologías y robótica, algo que no es posible en las actuales instalaciones". Al vaciar la finca, toda la zona de producción del astillero se ubicará en la zona baja, a nivel de ría, lo que generará "menos ruido e impacto visual". La actuación también llevará parejo el traslado de las oficinas a la zona alta, donde se ubica la actual nave de soldadura.

Platero Alonso es consciente de que las obras son molestas y, por eso, deja claro que su interés "es hacerlo en el menor tiempo posible". Y también que sea lo menos molesto para el pueblo de Figueras. En este sentido, explica que el movimiento de camiones se realiza por la zona del Cotarelo, con salida directa a la Autovía del Cantábrico y evitando el paso por el centro del pueblo. Además, se ha optado por un sistema de excavación que reduce la emisión de polvo al exterior. "Queremos que la obra sea lo más beneficiosa y lo menos invasiva para el pueblo y para la propia producción del astillero", añade el hijo del presidente de Gondán.

La zona de trabajo, apantallada para evitar molestias en Figueras. / T. Cascudo

El vicepresidente del astillero explica que la ampliación se hará por fases. En la primera, la actual tendrá lugar el desmonte y la estabilización del terreno y en la segunda tendrá lugar el traslado de la zona productiva a la zona baja. En la fase actual, expone Platero Alonso, hay que ir "poco a poco, priorizando la seguridad del terreno y evitando desprendimientos". Los trabajos comenzaron el 24 de septiembre con la retirada de la capa de tierra vegetal y, desde el 2 de octubre, están en marcha las excavaciones.