Concluye el desmantelamiento de la térmica del Narcea, pero las obras continúan: Naturgy abordará la naturalización del cauce del río en la zona

El desmantelamiento de la central térmica del Narcea, de Naturgy, se da por concluido. En el solar ubicado en el pueblo de Soto de la Barca (Tineo) y que albergó las instalaciones industriales apenas queda ya un pequeño montón de restos del material picado durante meses tras la demolición de las diferentes infraestructuras.

La visión del solar, de unas siete hectáreas, totalmente vacío no deja indiferente a nadie, ya que para la zona supone el fin de una era que comenzó en 1960, con la puesta en marcha de la construcción de la central. Una industria que llegó a dar empleo a 400 personas de forma directa.

No obstante, con la desaparición de la infraestructura no terminan los trabajos de la empresa Naturgy en la zona. En un principio, la eléctrica tenía previsto poder entregar el solar totalmente libre de la huella de haber albergado una central térmica a finales del presente año o principios de 2026. Sin embargo, el Ayuntamiento de Tineo ya recibió la solicitud de prórroga de la licencia de obra por un año más, quedando ampliada hasta septiembre de 2026.

Obras en el río Narcea

Por ahora, el siguiente paso a dar en el proyecto de desmantelamiento que tiene Naturgy es comenzar el trabajo de naturalización del cauce del río Narcea a su paso por la zona. Una actuación para la que aún no se ha hecho pública la fecha de inicio.

Esta obra tiene el objetivo de proteger el terreno contra posibles inundaciones. Además, incluye la eliminación de la obra hidráulica realizada en su momento para aprovechar el agua en la industria y también del ensanchamiento de la parcela hecho para construir los últimos grupos de la central. Aparte, se recuperarán los puentes del acceso al pueblo de Santianes y un par de arroyos que habían quedado subterráneos.

Tras los trabajos, la parcela resultante tendrá unas siete hectáreas. En ella, Naturgy también había anunciado que llevaría a cabo la construcción de una nueva estación depuradora de aguas urbanas, con capacidad para dar servicio a 500 personas, pensando en los futuros usos que se den tanto a la parcela como al poblado.

Un futuro polígono industrial

Una vez que todos los proyectos se lleven a cabo, Naturgy cederá la parcela a las administraciones públicas para que se pueda destinar a la creación de un polígono industrial. En este sentido, la alcaldesa de Tineo, Montse Fernández, señala que aún están pendientes de mantener una reunión con la Consejería de Industria para definir el proyecto, una vez que la zona pase a ser pública.

La demolición de las infraestructuras de la central térmica se inició en diciembre de 2023. Primero, con el derribo, mediante explosivos, de dos chimeneas y otros tantos silos, y tan solo días después, también desapareció la torre de refrigeración, uno de los elementos más distintivos de la central, con 81 metros de altura. Otro de los hitos de la demolición se produjo en septiembre de 2024, cuando se tiró al suelo la construcción más alta de la central, la gran chimenea del grupo 3, de 200 metros de altura.