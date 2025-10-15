Plásticos de grandes dimensiones y 600 kilos de basura salen de un tramo del río Navelgas gracias a la iniciativa de los pescadores de Tineo

Plásticos de grandes dimensiones tirados en las orillas del río Navelgas (Tineo) sorprendieron al equipo de voluntarios que participaron en la primera limpieza programada por la asociación de pescadores “El Banzao”, en el marco de la celebración de la décimo séptima edición de la Semana de la Pesca y el Medioambiente.

Unas 40 personas, entre ellas dos clases de la Escuela de Selvicultura del instituto Concejo de Tineo, se sumaron a la actividad que se desarrolló entre las localidades de Barcenallana y Foyedo, donde lograron extraer del río unos 600 kilos de basura.

“Encontramos unas cantidades de plástico impropias del siglo XXI, hay muchos años que no vemos una zona tan afectada por los plásticos como esta”, cuenta el presidente del colectivo organizador, Pablo Osendi, que destalla que los plásticos retirados eran de grandes dimensiones, lo que para él muestra “un mal manejo de ese residuo, porque en los tiempos que corren no es normal encontrarse con ello, es una situación totalmente evitable por parte de los vecinos y, desde luego, fue sorprendente”.

Voluntarios al lado de la gran cantidad de plásticos extraídos del río. / R. D. Á.

De hecho, reconoce en los últimos años estaban notando un descenso de la basura voluminosa en todas las cuencas en las que suelen actuar las cinco veces que suelen salir para realizar limpiezas.

Aparte de las cantidades de plástico, en la recogida también retiraron residuos antiguos, de metal, restos de ropa y enseres domésticos, que entra dentro de lo que suele ser habitual encontrarse en este tipo de limpiezas.

Una labor de concienciación

No obstante, más allá de la labor de limpieza, lo que buscan los pescadores con estas iniciativas es concienciar de la necesidad de cuidar el río. Para ello, dejan los residuos en las localidades cercanas a su retirada para el Ayuntamiento de Tineo realice la retirada, mientras tanto, ver la basura allí apilada sirve como llamada de atención para que “la gente se de cuenta de la cantidad de basura que se tira al río y si con ello conseguimos que una persona cambie su actitud, ya merece la pena la jornada”.

Participantes con una muestra de los residuos sacados del río. / R. D. Á.

Este miércoles se repetirá la actividad en el río Arganza. Varios miembros del colectivo harán una recogida en el tramo que pasa cercano a la localidad que le da nombre. Cierran así la parte medioambiental de la semana, que el jueves abrirá su parte más social con un taller de pesca el coto de pesca intensivo de El Arenero para los usuarios del centro de apoyo a la integración (CAI) Penlés, de Cangas del Narcea. Una actividad que se repetirá el viernes para las personas mayores de la residencia El Mirador de Tineo.

El deporte clausura la semana

La programación se cerrará el sábado día 18 con el Encuentro Nacional de Pesca Mosca por Parejas, que se desarrollará de 8.00 a 19.00 horas en El Arenero. En el encuentro, que se desarrolla desde 2006, participarán pescadores de Asturias, Galicia, Extremadura, Castilla y León y una pareja de Portugal.

Además, es una jornada de reconocimientos en la que el colectivo de pescadores agradece la colaboración prestada por entidades y personas. En esta ocasión, la Junta directiva de la asociación decidió por unanimidad nombrar Socio del Año a Carlos Blanco Morillo, y como Entidad del Año eligió a la peña “La Resaka”. “Ambos galardones son un reconocimiento y agradecimiento a su trabajo y colaboración en las diferentes acciones que realiza el colectivo”, subrayan desde “El Banzao”.