Tras la avispa asiática llega una nueva amenaza para la apicultura asturiana: así es la especie que ya causa estragos en Andalucía

"Estamos preocupados porque antes o después llegará", señala el presidente de la IGP Miel de Asturias, Julio Fernández

Detalle de dos avispones orientales.

Detalle de dos avispones orientales. / R. T. C.

T. Cascudo

Pablo Varela

Boal

Los apicultores asturianos están en alerta ante la posible llegada de un nuevo insecto invasor. Se llama vespa orientalis o avispón oriental y ya está causando estragos en cultivos y colmenas de Andalucía, por lo que se teme que tarde o temprano llegue al Noroeste de la Península. "Estamos preocupados porque por el Sur ya está actuando y antes o después llegará", señala el presidente de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Miel de Asturias, el apicultor boalés Julio Fernández.

Los apicultores asturianos llevan años combatiendo la avispa asiática, que este año, añaden, ha sufrido un repunte. No obstante, por el momento desconocen si existe algún método específico para luchar contra esta nueva amenaza que, están seguros, acabará llegando a Asturias.

En 2012 a Andalucía

Los primeros registros de la presencia de este insecto en el país son de 2012, cuando se notificó su presencia en provincias andaluzas como Málaga, Cádiz, Sevilla, Huelva o Córdoba. Las asociaciones de agricultores andaluzas alertan sobre su rápida reproducción y el daño que causa en plantaciones y colmenas.

Tanto el avispón oriental como la velutina tienen un tamaño similar, entre 25 y 35 milímetros, y ambas especies se alimentan mayoritariamente de frutas y abejas. Sin embargo, su aspecto difiere. El avispón oriental tiene un color rojizo y un cuerpo más alargado que el de la velutina. Además, quienes han visto al avispón de cerca destaca su velocidad y su ferocidad; ataca rápido y provoca una picadura muy dolorosa.

Los expertos en plagas destacan la necesidad de desarrollar planes de detección y eliminación de nidos cuanto antes para prevenir su expansión por el territorio gallego. Si nos encontramos con un espécimen o un nido lo principal es alejarnos para evitar su picadura.

