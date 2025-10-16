Cerca de Asturias se esconde el restaurante donde puedes comer pulpo a Feira, tortillas y otros manjares gallegos dentro de un molino de piedra

Asturias tiene la suerte de ser una comunidad donde el mar y la montaña se funden y existe una gran diversidad cultural y gastronómica. Pero además, linda con una comunidad con Galicia donde su tradición también se refleja en la cocina y en manjares que convierten a la comunidad vecina en un lugar único que visitar.

Ubicado en las rías baixas hallamos un lugar "tranquilo y con ecnanto", un mesón de estilo rústico construido sobre un antiguo molino de piedra. Se trata de O Muíño de Occilis, un viejo molino restaurado en 2005 que cuenta con tres ambientes para gozar de una comida inolvidable. El primero de estilo más auténtico ideal para degustar unas típicas o más elaboradas tapas acompañadas de un buen vino y grata compañía en el interior encontraremos el salón restaurante más adecuado para sus comidas y cenas, y por supuesto la terraza, ideal para disfrutar del aire puro, su tranquilidad y sus vistas al mar.

Entre las recomendaciones destacan platos tradicionales y bien cuidados como el pulpo a la plancha con crema de patata, mariscos (por encargo). Para los amantes de la carne, es imperdible la variedad de caza: Ciervo, Corzo, Jabalí...(durante todo el año, por encargo) o su recomendable solomillo de ternera con foie y boletus.

Uno de los platos más demandados en O Muíño de Occilis es su tortilla rellena, un clásico del establecimiento que hace las delicias de los comensales.

Este restaurante es ideal para acudir en pareja, en familia... ¡Y con niños! Y es que al lado del establecimiento se ubica un parque infantil, lo que convierte al Muíño de Occilis en un lugar idóneo para visitar con niños.

Este restaurante tiene una muy buena nota en web especializadas de calidad de hostelería.

Comentarios de los clientes

Con una mayoría de "excelentes", los clientes destacan, sobre todo, la calidad de la comida y la belleza del entorno donde se ubica.

"Pescado espectacular. Comedor muy acogedor y tranquilo. La atención muy buena y los platos bien preparados y presentados. La terraza exterior singular"

"Más que recomendable". Sitio muy chulo!! Comimos muy bien, la atención perfecta y relación precio calidad buena. Si hace buen tiempo tiene una terraza muy chula!! Esperando para repetir".

"Me encanto este restaurante , los chipirones encebollados estan buenisimos, servicio muy rapido y buen ambiente… el dueño muy agradable… volveremos pronto".

"Es un lugar espectacular con un menú especial y a un precio más que razonable. Sin duda, repetiremos".

"Es un sitio bonito, elegante, pero no pierde el toque tradicional gallego. Hay que destacar las croquetas, súper crujientes y cremosísimas por dentro, con un sabor riquísimo gracias al jamón ibérico. El churrasco también es otro de los platos que está buenisimo. No es un sitio barato, pero la relación calidad-precio es extraordinaria".