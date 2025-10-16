Duerme en un palacio de cuento: el impresionante castillo con 11 habitaciones y dos suites que Asturias alquila a familias (y para celebrar bodas)

¿Te imaginas poder dormir en un palacio de cuento? Esa oportunidad (aunque cara va a ser) la ofrece Asturias, en su costa occidental. Concretamente, en el concejo de Castropol. Se trata del Palacio de Figueras, un monumento con más de 500 años de historia, declarado bien de interés cultural (BIC), que fue rehabilitado por la familia Madera a través de su proyecto Vestige Collection, dedicado a conservar y reconvertir edificios históricos en hoteles de lujo.

Una de las estancias del palacio / Vestige Collection

11 habitaciones y 2 suites

Justo sobre la ría del Eo, en la frontera entre Asturias y Galicia, se encuentra el maravilloso Palacio de Figueras. Dispone de 11 habitaciones con baño privado y 2 suites principales de 70 y 100 metros cuadrados. Son, en total, 2.700 metros cuadrados de construcción en una finca de 8.335 metros con vistas al mar Cantábrico. Destacan su torre de planta cuadrada y sus dos alas almenadas laterales, a las que hay que sumar un jardín histórico, una capilla y un edificio anexo.

Una estancia del Palacio / Vestige Collection

Un paraíso para las bodas

Su destino es el de "estate" privado. Cuenta con múltiples servicios. Entre otros, "housekeeping", bar, salones para eventos, carpa con capacidad para 200 comensales, piscina y jardines. De hecho, en los últimos años se ha convertido en uno de los nuevos palacios de moda en Asturias para celebrar bodas en un entorno de ensueño. Esta joya, con capacidad para 22 huéspedes, se alquila (el mínimo es una semana) a familias o amigos para uso exclusivo. También está abierto a todo tipo de eventos, no solo bodas. También cumpleaños, sesiones de fotos, reuniones, presentaciones, eventos culinarios y rodajes.

El escenario de revista elegido por Zara Home

El Palacio de Figueras llama la atención. Tanto que el gigante textil Inditex lo eligió en 2022 para realizar una producción editorial de la firma Zara Home y presentar su colección de primavera/verano. La construcción, de estilo ecléctico con influencia afrancesada, es tras su recuperación ejemplo perfecto de cómo convertir un edificio histórico abandonado durante decenios en un espacio multifuncional para eventos y, a la vez, en un reclamo turístico y un estímulo económico para la zona.

La suite Don Pelayo del Palacio de Figueras / Vestige Collection

Familia Pardo de Donlebún

Construido en el siglo XVI, el Palacio de Figueras fue el hogar de la noble familia Pardo de Donlebún durante cientos de años antes de caer en el abandono. En la década de los 2000, la familia Madera Fernández lo rescató y dedicó once años a devolverle, con mucho esmero, su antiguo esplendor. El objetivo era eliminar todos los añadidos innecesarios y sacar a la luz la estructura original de esta sublime propiedad.

Los precios son desconocidos. Puedes reservar a través de esta página web, pero para conocer los importes tienes que rellenar tus datos personales para recibir más información.