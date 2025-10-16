El lamento de los apicultores del Occidente por la nefasta cosecha de miel (y echan la culpa al cambio climático)

Una cosecha de miel "muy mala". Así aseguran los apicultores del Occidente que ha sido esta campaña, marcada por la falta de alimento tras un verano demasiado seco, que estropeó la floración, a lo que se le sumaron los incendios forestales en el Suroccidente, además del aumento de la presión de la vespa velutina o avispa asiática. Algunos productores hablan de pérdidas del 50 por ciento de la miel cosechada respecto al año pasado.

El presidente de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Miel de Asturias, Julio Fernández, señala que, a falta de datos oficiales, la de este año “no será una buena cosecha”. El productor boalés indica que en su firma La Boalesa estiman una pérdida de entre el 30 y el 40%. “Lo achacamos a las condiciones climatológicas y también a un repunte de la velutina. La primavera fue lluviosa y hubo una sequía extrema en verano y contra el clima no hay nada que hacer”, señala Fernández.

El boalés desconoce la razón del repunte de la velutina, si bien deja claro que influye en la producción. “En Boal ha sido peor que otros años”, señala. Sobre si esta situación influirá en el precio de la miel, considera Fernández que “es difícil saberlo”

Luis Pérez, presidente de Promiel y gerente de Miel La Puela, Cangas del Narcea, señala que desde la primavera las cosas ya no fueron demasiado bien al presentarse unos meses "con exceso de lluvia y frío, lo que nos hizo perder las cosechas tempranas de eucaliptos y brezos".

A partir de junio sucedió todo lo contrario, aparecieron temperaturas muy altas y sequía, que tampoco beneficiaron a la producción de miel. "Esta sequía nos mató, porque estropeó todas las floraciones, especialmente la de castaño, apenas duró nada la flor y nos quedamos sin cosecha de castaño". Se salvaron un poco más las cosechas de montaña, la de brezos y robles.

Informe sobre la sequía

Precisamente, los apicultores de Promiel han preparado un informe sobre la sequía para solicitar ante la Consejería de Medio Rural que se implementen ayudas al sector. “Los datos que se reflejan en el estudio son que este verano tuvimos un 50 por ciento menos de precipitaciones que en la media de los últimos cinco años, que tampoco fueron veranos muy húmedos, y además hubo las temperaturas más altas del lustro”.

A esta situación de sequía se sumaron los incendios forestales del mes de agosto que afectaron a buena parte del Suroccidente, la zona de Asturias que más colmenas tiene en sus montes. "Se han perdido zonas de pasto en Degaña, Ibias, Cangas del Narcea y Belmonte de Miranda, un problema que se extenderá a las próximas campañas, hasta que el monte se regenere", lamenta Pérez.

"Cada vez es más complicado producir", asegura Alberto Uría, productor de Ibias, que asegura que tiene colmenas de las que no sacó ni un gramo de miel. Coincide en que la sequía fue el principal problema para las abejas este año, aunque también señala la lacra de los incendios forestales, así como la presión de colmenares en la zona, en un momento en el que la apicultura está en alza. “El monte no es ilimitado o se cuida o cada vez será menos productivo”, advierte.

El avispón no da tregua

En Tineo, la situación se repite. Tino Gómez, de la Asociación de Apicultores La Comarca Vaqueira, explica que la pérdida de la floración del castaño “que es el que nos da kilos y kilos de miel”, fue clave para la mala cosecha que se ha registrado. De nuevo, apunta también como principal enemigo la sequía de este verano. “Las colmenas empezaron la temporada muy guapas, fuertes, con mucha población, pero no hubo entrada de néctar, porque estaba todo seco”, expone. En la zona de Navelgas, donde tiene sus colmenares, asegura que la avispa asiática les dio también mucho trabajo.

No se olvida de la problemática de los incendios, que no solo dejaron sin comida a las abejas, “también afecta a la alimentación de otros animales y hace que por ejemplo el oso esté hambriento y en las zonas afectadas intente cada día entrar en los colmenares, así que sumamos factores”.

Por su parte, en la costa la situación es similar. Andrea González es la responsable de Miel Tu Colmena, en Vilarín (Castropol) y da cuenta de la peor cosecha de su trayectoria. “Con el cambio climático hay descontrol en las estaciones y a los insectos les cuesta adaptarse, supongo que lo harán con el tiempo. La producción fue muy mala, sobre todo en la costa”, señala. Señala que el cambio climático tampoco ayuda a controlar enfermedades como la causada por el ácaro de la varroa, al que se suma la incidencia de la velutina. “Se junta todo y ahora toca estar muy pendientes y cuidar a las abejas para que no se mueran de hambre. Está acabando octubre y todavía hace buen tiempo y están muy activas, pero no hay flor”, señala, deseando que el año que viene toque una campaña mejor.