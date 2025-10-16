Todo que Luarca ofrecerá este sábado (y no te debes perder si entrenas a un equipo) para mejorar la inclusión

Promover la inclusión y la accesibilidad en las actividades recreativas y deportivas y dar espacio a una oportunidad que, según la concejala de Servicios Sociales de Valdés, Sandra Gil, "amplía horizontes, desafía prejuicios y ofrece herramientas y prácticas para apoyar a quienes piensan y sienten diferente".

Son los objetivos de las I Jornadas Municipales de Conexión y Participación Social, Ocio y Deporte que se celebrarán el sábado en el Conservatorio de Música del Occidente y que pretenden ser un empujón para cambiar la mirada. Las sesiones están dirigidas principalmente a adultos, "aunque los niños también podrán participar en el concierto y la gymkana deportiva que se celebrarán por la tarde", informan desde el Ayuntamiento de Valdés, organizador de la cita.

"Estas jornadas tienen un claro propósito: visibilizar y ofrecer conocimiento sobre la importancia de crear espacios de ocio y deporte donde todas las personas puedan participar y disfrutar, reconociendo y valorando la diversidad de nuestra sociedad", detalla la edil valdesana. "Durante todo el sábado, exploraremos estrategias, experiencias y buenas prácticas que fomentan el respeto, la empatía y el entendimiento entre todos", añade. El fin: "Que todas las personas, independientemente de sus capacidades o estilos de aprendizaje, puedan acceder a las actividades de su entorno".

Experiencias innovadoras

El Ayuntamiento de Valdés es el primero del Occidente que organiza estas jornadas. En la comarca "la oferta de actividades inclusivas es aún muy limitada". "Con este evento, se busca abrir una ventana a experiencias innovadoras que den respuesta a estas necesidades".

Según el Ayuntamiento, la programación contará con la participación de entidades y asociaciones "que compartirán sus buenas prácticas y estrategias, explicándonos como eso ha revertido en la salud mental de los participantes". Se anima a participar a "entrenadores, monitores, familias y profesionales del sector del ocio, deportivo y educativo" para que adquieran "herramientas prácticas" y "mejoren su capacidad de adaptación a las necesidades de cada persona".

Inscripciones

Las inscripciones se pueden hacer en el correo jornadasvaldes@gmail.com. Las sesiones empezarán a las 8.30 horas. La presentación será a las 9.00 horas y a partir de entonces empezarán las mesas redondas que llevan por título Ocio para todos, Deporte para todos, De lo invisible a lo esencial y Una comunidad diversa a través del deporte y el ocio.

Participarán como ponentes, Amparo González, de la Fundación Edes, Amelia Asensio, Raquel Llanes y Vanesa Bermúdez, de centros de Apoyo a la Integración; Lino Fernández y Ángela Fraga, de la residencia Fraternidad, el entrenador Manolo Lebredo, la presidenta de la asociación Sin Límites, Estefanía Fanjul, la presidenta de la asociación por los Derechos de las Personas con Autismo, Soraya García, Ana Rodríguez, quien es familiar de una persona con discapacidad, las terapeutas ocupaciones Alejandra Rivas y Simone Tiermann y el musicoterapeuta Samuel Cartaya.