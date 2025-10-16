Todo que Luarca ofrecerá este sábado (y no te debes perder si entrenas a un equipo) para mejorar la inclusión
El Ayuntamiento de Valdés organiza unas jornadas que tiene como fin cambiar la mirada: "En esta comarca la oferta de actividades adaptadas a las necesidades de cada individuo es aún muy limitada"
Promover la inclusión y la accesibilidad en las actividades recreativas y deportivas y dar espacio a una oportunidad que, según la concejala de Servicios Sociales de Valdés, Sandra Gil, "amplía horizontes, desafía prejuicios y ofrece herramientas y prácticas para apoyar a quienes piensan y sienten diferente".
Son los objetivos de las I Jornadas Municipales de Conexión y Participación Social, Ocio y Deporte que se celebrarán el sábado en el Conservatorio de Música del Occidente y que pretenden ser un empujón para cambiar la mirada. Las sesiones están dirigidas principalmente a adultos, "aunque los niños también podrán participar en el concierto y la gymkana deportiva que se celebrarán por la tarde", informan desde el Ayuntamiento de Valdés, organizador de la cita.
"Estas jornadas tienen un claro propósito: visibilizar y ofrecer conocimiento sobre la importancia de crear espacios de ocio y deporte donde todas las personas puedan participar y disfrutar, reconociendo y valorando la diversidad de nuestra sociedad", detalla la edil valdesana. "Durante todo el sábado, exploraremos estrategias, experiencias y buenas prácticas que fomentan el respeto, la empatía y el entendimiento entre todos", añade. El fin: "Que todas las personas, independientemente de sus capacidades o estilos de aprendizaje, puedan acceder a las actividades de su entorno".
Experiencias innovadoras
El Ayuntamiento de Valdés es el primero del Occidente que organiza estas jornadas. En la comarca "la oferta de actividades inclusivas es aún muy limitada". "Con este evento, se busca abrir una ventana a experiencias innovadoras que den respuesta a estas necesidades".
Según el Ayuntamiento, la programación contará con la participación de entidades y asociaciones "que compartirán sus buenas prácticas y estrategias, explicándonos como eso ha revertido en la salud mental de los participantes". Se anima a participar a "entrenadores, monitores, familias y profesionales del sector del ocio, deportivo y educativo" para que adquieran "herramientas prácticas" y "mejoren su capacidad de adaptación a las necesidades de cada persona".
Inscripciones
Las inscripciones se pueden hacer en el correo jornadasvaldes@gmail.com. Las sesiones empezarán a las 8.30 horas. La presentación será a las 9.00 horas y a partir de entonces empezarán las mesas redondas que llevan por título Ocio para todos, Deporte para todos, De lo invisible a lo esencial y Una comunidad diversa a través del deporte y el ocio.
Participarán como ponentes, Amparo González, de la Fundación Edes, Amelia Asensio, Raquel Llanes y Vanesa Bermúdez, de centros de Apoyo a la Integración; Lino Fernández y Ángela Fraga, de la residencia Fraternidad, el entrenador Manolo Lebredo, la presidenta de la asociación Sin Límites, Estefanía Fanjul, la presidenta de la asociación por los Derechos de las Personas con Autismo, Soraya García, Ana Rodríguez, quien es familiar de una persona con discapacidad, las terapeutas ocupaciones Alejandra Rivas y Simone Tiermann y el musicoterapeuta Samuel Cartaya.
- Aterriza en Lidl la escoba que deja las persianas exteriores y las ventanas como recién instaladas (y a precio reducido)
- El centro comercial Los Prados desvela sus dos nuevos reclamos en Oviedo: un gran recinto de ocio y una marca líder en su sector
- Muere un hombre de 70 años al precipitarse desde un edificio en Gijón
- Uno de los barrios de moda de Gijón sigue sumando nuevas viviendas: así es la nueva promoción residencial junto al Santa Olaya
- Hallan el cadáver de una mujer en su piso del Carbayedo
- Alarma en Oviedo tras aparecer muerta una mujer de 52 años en su piso del centro de la ciudad
- Jesús Martínez, dueño del Real Oviedo, explica el despido de Paunovic y la vuelta de Carrión: 'El día que la afición diga que Pachuca no está al 100%, nos vamos
- El restaurante asturiano ubicado en una aldea de 13 habitantes (en la que estuvo Mario Casas) que los clientes ponen por las nubes: 'Comida inmejorable y ubicación idílica