Los vecinos de San Tirso de Abres ya se sacan sangre en el consultorio local: "Es un alivio"

María Antonia Yanes fue la primera vecina de San Tirso de Abres en estrenar el nuevo servicio de extracción de sangre, una medida que evita que los santirseños deban desplazarse al centro de salud de Vegadeo para realizar las analíticas. "Es un alivio", señala esta mujer, que da cuenta del calvario que suponía para muchos mayores del concejo tener que acudir al centro de salud veigueño para realizar las analíticas.

Lograr la extracción de sangre en el consultorio periférico de El Llano fue una demanda de los colectivos vecinales del concejo, muy activos en la reclamación de una mejor atención sanitaria en las zonas rurales. Salud aceptó la propuesta y este jueves estrenó un servicio que se repetirá cada quince días. Se ha estimado que es una cadencia oportuna para el cupo de aproximadamente 400 cartillas que tiene este centro periférico dependiente del centro de salud de Vegadeo.

Una vecina, durante la analítica. / R. T. C.

Nueve vecinos, los primeros

Nueve vecinos estrenaron el servicio y mostraron su satisfacción, pues evita molestias para la población del concejo, eminentemente mayor. El alcalde de San Tirso, Clemente Martínez, acudió al consultorio en la primera jornada de extracciones y aplaudió la medida.

La situación médica en San Tirso de Abres ha mejorado notablemente. La plaza de médico se ha adjudicado recientemente, si bien no hay consulta todos los días de la semana. Lo que sí tienen a diario es atención por parte de una enfermera y un administrativo. Además, Salud ha estrenado un plan piloto en el concejo, poniendo a disposición de los mayores de 30 años a una trabajadora social que les ofrece apoyo en sus gestiones sanitarias, desde citas médicas a tratamientos.