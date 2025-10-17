Arrancan las obras para construir un parking de 220 plazas en Luarca

El futuro parking de pago y con 220 plazas de aparcamiento en la calle Gil Parrondo de Luarca ya está en marcha. La empresa contratada para hacer las obras, dentro de un proyecto privado, ha iniciado el derribo de los edificios en estado ruinoso que tiene esta avenida. Solo permanecerán en pie el antiguo matadero que utiliza como depósito y almacén el Ayuntamiento, y la sierra de madera, que mantiene su actividad. También se conservará la fachada de la antigua imprenta y metalgráfica de Luarca.

La capital de Valdés sufre por la presión del tráfico y la falta de estacionamientos durante los meses de verano. En Luarca se esperaba desde hace años por un desarrollo similar. En esta ocasión, los distintos propietarios de los edificios afectados se pudieron de acuerdo con un propósito: acondicionar un aparcamiento que será de pago.

Es la primera vez que la villa observa de cerca una actuación de este tipo casi en el centro de la villa, lo que la convierte, según el gobierno local, en una obra privada, pero "histórica" de igual modo porque ofrecerá un servicio fundamental: aparcamiento.

"Jugada ganadora para Luarca"

El Ayuntamiento de Valdés trató de ganar plazas de estacionamiento en otros lugares cercanos al centro luarqués. Durante los periodos de máxima afluencia de vehículos se mantienen activos los aparcamientos del Instituto de Enseñanza Secundaria y de la explanada de El Chano.

Vista de la zona de obra desde el barrio de las Arroxinas, con las fachadas de la antigua imprenta y metalgráfica. . / Ana M. Serrano

Para el Alcalde valdesano, Óscar Pérez, disponer en un futuro próximo de este aparcamiento de pago en la avenida de Gil Parrondo será positivo para Luarca y sus vecinos. "De ruina absoluta a empresa que aporta al interés general. Jugada ganadora para Luarca", opina. Y añade: "El inicio de obra está desarrollándose según lo previsto. Los trabajos se realizan con precisión y las expectativas de los ciudadanos son altas por el futuro prometedor que se abre para esta zona de la villa".

Señalización impidiendo el paso por obras. / Ana M. Serrano

Según pudo saber este diario, las obras durarán entre cuatro y seis meses. En este tiempo, este rincón de Luarca dejará de tener ruinas, un asunto más conflictivo, ya que el gobierno local advertía de posibles problemas 'por caída de material en las aceras o la calzada.