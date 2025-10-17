Cachopo, fabada... Esta localidad lucense celebra unas jornadas gastronómicas de tributo a Asturias que no puedes perderte

Desde fabada a cachopo, pasando por las más variadas tapas con acento asturiano. Es la propuesta de la octava edición de las Jornadas gastronómicas Asturias en Ribadeo, que se celebrarán en la localdiad lucense de Ribadeo entre el 24 y el 26 de octubre. Un total de trece establecimientos hosteleros se han sumado a esta propuesta que organiza la Asociación de Comerciantes, Industriales, Servicios y Autónomos de Ribadeo (Acisa) y cuentan con la participación de 13 establecimientos hosteleros.

"Desde Acisa decidimos apostar de nuevo por las jornadas gastronómicas Asturias en Ribadeo, que se van celebrar del 24 al 26 de octubre, como actividad dinamizadora de nuestra hostelería. Con esta iniciativa queremos rendir homenaje a nuestras vecinas y vecinos asturianos, que muchos fines de semana del año se acercan hasta Ribadeo a tomar los vinos y los vermús, a comer, a cenar, a pasear o a comprar en el comercio local. La presencia de quienes se desplazan desde Asturias es muy importante para nosotros y por eso decidimos seguir organizando estas jornadas, que llegan en este 2025 a su octava edición", señala Carmen Cruzado, presidenta del colectivo.

Por su parte, el gerente de Acisa, Jesús Pérez, señala que "en esta ocasión son 13 los locales participantes, que ofrecerán tapas y menús con propuestas típicas de la gastronomía asturiana el último fin de semana de octubre". Las diferentes elaboraciones podrán encontrarse en los siguientes establecimientos hosteleros: O Indiano, Bar Queimada, La Solana, La Quinta, Galipizza, Costa Verde, A Horta de San Roque, Mareta, San Miguel, Barallocas, Bar La Estacion, Arrancadeira y Mar de Rinlo.

"Las preparaciones que ofrecerá cada uno de los locales participantes podrán consultarse en las redes sociales de Acisa. Habrá diversas elaboraciones que usan como base las fabas (con almejas, con calamares, con setas, fabada, etc…), diferentes variedades de cachopos, raciones, menús o tapas especiales", añade Pérez.

Tanto la presidenta como el gerente de Acisa señalan que estas jornadas funcionan muy bien desde su estreno, pues "son un gran reclamo tanto para los residentes en A Mariña lucense como en el Principado, de ahí que vayamos ya por la octava edición". En este sentido animan a participar porque, añaden, "cualquier momento es bueno para venir a Ribadeo".