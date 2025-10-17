Una marcha para no dejar a nadie atrás: Tapia se mueve con la Fundación Edes

Tapia se prepara para celebrar este sábado una nueva edición de la Marcha Solidaria de la Fundación Edes, un evento que combina deporte, convivencia y solidaridad y que cumple trece años. La actividad, con un recorrido circular cuyo inicio y final estarán situados en la sede de la Fundación, en la localidad tapiega de El Cabillón, comenzará a las 11:00 horas, tras una sesión de calentamiento que servirá para animar el ambiente y preparar a las personas participantes.

La entidad tapiega que trabaja con personas con discapacidad de toda la comarca invita a sumarse tanto de forma presencial desde sus instalaciones como a distancia, participando desde cualquier otro lugar y compartiendo mensajes y fotografías en redes sociales con el hashtag #EnMarchaConFundacionEdes. La inscripción puede realizarse en los establecimientos colaboradores o a través de internet, con dos modalidades disponibles: una de 6 euros, que incluye el dorsal, y otra de 12 euros, que además ofrece una mochila con el logo de la marcha.

Toda la recaudación se destinará a cofinanciar los programas de apoyo que la Fundación Edes desarrolla con personas con discapacidad intelectual, psicosocial o con trastornos del desarrollo, en ámbitos como la vida cotidiana, el empleo o el ocio. Estas acciones buscan "reforzar su autonomía y su participación en un entorno rural vivo y sostenible, social y ambientalmente", según señalan desde la organización.