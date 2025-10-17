Esto opina la exministra Matilde Fernández sobre el trato que da Asturias a sus mayores (y lo dijo en Taramundi)

"Asturias y las tres diputaciones vascas son un modelo a seguir de buenas prácticas en el trabajo de llegar al mundo rural produciendo cohesión y cuidados", señaló este viernes en Taramundi la presidenta del Observatorio Estatal de la Soledad y exministra de Asuntos Sociales, Matilde Fernández. La política participó en el coloquio "Envejecer en el medio rural: retos y oportunidades" organizado por el Foro Comunicación y Escuela del Instituto Elisa y Luis Villamil, de Vegadeo.

Matilde Fernández, que ejerció de ponente junto al presidente de la Federación de Asociaciones de Mayores del Principado de Asturias (FAMPA), Cesáreo Marqués, y al director de Reto Demográfico, Marcos Niño, aplaudió como referente la Estrategia para la transformación del modelo de cuidados de larga duración para personas adultas (Estrategia CuidAS) que desarrolla Asturias.

El alcalde de Taramundi, César Álvarez, en la presentación del coloquio en la casa de cultura taramundesa. / T. Cascudo

La exministra expresó la necesidad "de tomar conciencia de que España, como toda Europa, está avanzando hacia una sociedad longeva". En este sentido, añadió, "el gran reto de inversión de la Europa actual es invertir en cuidar a las personas desde que nacen hasta que mueren".

La sociedad individualista actual, señaló, debe "ser reconducida hacia una sociedad más solidaria, porque si no el aislamiento y la soledad de las personas crecerá de una manera preocupante". Matizó en este punto que donde más crece la soledad es entre la gente joven, especialmente entre las mujeres.

Política municipal, la más cercana

Otro aspecto que abordó Matilde Fernández es la importancia de "transversalizar las políticas para convertir las ciudades y los pueblos en lugares amigables y cuidadores". Matilde Fernández hizo hincapié en "desarrollar las políticas de proximidad, que son fundamentalmente municipales, que se acercan dando soluciones, no de grandes inversiones a veces, pero muy eficaces en el cuidado".

Por su parte, también el presidente de la FAMPA, reivindicó el papel referente de Asturias. "La estrategia Cuidas es un referente a nivel nacional, incluso en Europa intentan copiar el modelo, que es la atención directa al ciudadano sin sacarlo de su entorno. Es un reto importantísimo, que no se logrará hasta que llegue al último rincón de la zona rural", precisó Marqués.

Un momento del acto. / T. Cascudo

Colaboración de las asociaciones

Cesáreo Marqués señaló que queda camino por hacer en la atención a los mayores y lanzó un mensaje a los Ayuntamientos, volcados ahora en la lucha contra la soledad no deseada, para que se tenga más en cuenta a los colectivos, que, sobre todo en las zonas rurales, conocen bien a la población: "Las asociaciones somos colaboradores necesarios de las administraciones, somos colaboradores leales y fieles, pero también exigentes".

Por su parte, Marcos Niño, se mostró convencido de que combatir la soledad es un reto. "Por desgracia, cada vez somos menos en el medio rural, pero Asturias está creciendo y tenemos que lograr que ese crecimiento de la Asturias central se reparta por el resto del territorio. Es importante que la gente de aquí vea que el bienestar está aquí, no es lo mismo vivir en una ciudad que vivir en un pueblo", expresó Niño, que aplaudió la labor que realizan los Ayuntamientos con iniciativas como el exitoso programa Rompiendo Distancias.