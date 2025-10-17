El restaurante de montaña (con hotel) donde se come el mejor pote asturiano: "Muy rico y abundante"

Mirta Rodríguez cocina a fuego lento las recetas de toda la vida. Y eso se nota. Tanto que esta mujer natural de Llanterio, en Boal, cocina el mejor pote de berzas de toda España. Su restaurante, El Torneiro, en Villayón, ganó el VI Campeonato de España de Pote Asturiano “Ciudad de Oviedo”.

¿Qué tiene el pote asturiano de El Torneiro que no tienen otros? Explica su cocinera que su pote cuenta con todos los elementos tradicionales de este plato: compango de la zona, fabas, patatas, siendo su elemento diferenciador el uso de las nabizas en vez de la berza. Añade también que “aquí en el Occidente asturiano es muy habitual usar la rabiza, que es la hoja del nabo, porque hace un caldo más espesín”. Con todo, su pote es un éxito. No solo conquistó el estómago del jurado del premio, sino que convence a los comensales que se acercan a este hotel-restaurante a disfrutar de la naturaleza y el buen comer.

La receta del éxito

Mirta Rodríguez López (50 años) cocina como antaño y eso se puede apreciar en toda la oferta gastronómica de su menú. Su forma de trabajar, bien pegada a la tradición, la llevó a entrar en el club de guisanderas de Asturias, una distinción que le hace mucho ilusión. "Yo no era profesional de la cocina, quiero decir que no estudié cocina, lo que sí sé hacer son las recetas de siempre", advierte.

¿Cómo se hace un buen pote asturiano? la respuesta corta es: con tiempo. "Lo que observo es que ahora no se cocina porque la cocina necesita tiempo. Yo siempre digo a mis clientes: ‘esto lo puedes hacer tú’, pero, claro, hace falta lo que no hay, tiempo", comenta la guisandera en una entrevista para LA NUEVA ESPAÑA tras concederla la distinción de guisandera de Asturias.

Cascadas y pote asturiano

El restaurante El Torneiro se enuentra cerca de las cascadas de Oneta, ubicadas dentro del Parque Histórico del Navia. Fueron declaradas Monumento Natural en 2001 y son un popular destino de senderismo debido a la belleza del paisaje. El concejo de Villayón se encuentra a hora y media de Oviedo y de Gijón.

La opinión de los comensales

"Primera vez que voy a este restaurante con amigos que ya lo conocían y me sorprende su ubicación en un pueblecito muy pequeño y que estaba lleno; evidentemente esto significa que algo tiene. Pues sí, ganadores del concurso de pote y en otra ocasión de fabada. Comimos muy rico con pote de navizas (las hojas del nabo), fabada, repollo relleno de buey y una cecina exquisita. Amabilidad a tope y nos encantó", comentan los comensales en Tripadvisor.

Los comensales acuden a este lugar en busca de naturaleza y "farturas" (en asturiano, comidas copiosas) y parece que lo consiguen: "Después de disfrutar de una naturaleza tan espectacular (cascadas de Oneta) era difícil superar esa emoción con una comida, pero así ocurrió, pedimos 4 platos diferentes, y los 4 lograron colmar nuestro corazón y los sentidos".