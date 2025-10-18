Más de 300 participantes en marcha con la Fundación Edes, una iniciativa solidaria que muestra salud

La marcha 'ecosolidaria' de la Fundación Edes, circular y con salida y llegada a la sede del colectivo, sumó este sábado a numerosos participantes, más de 300. "Es un día para confraternidad", dice el presidente, Antonio García, quien añade un fin práctico: "Financiar servicios y, en concreto, el de conciliación que se desarrolla en verano".

Como cada año, la mayor parte de los participantes se reunieron en la sede tapiega para empezar la ruta juntos. Esta vez, a diferencia de la edición pasada, lució el sol, lo que animó la asistencia.

Un momento de la marcha, con asistentes haciendo la ruta en bicicleta. / R. A. S.

Los participantes pudieron conocer las instalaciones de la finca El Cabillón. "Estamos muy agradecidos y muy contentos", indica García. Este año, como otros, amenizó una parte de la jornada las 'pandereteiras' As Clandestías.

Este año se podría comprar una mochila y también productos de la finca ecológica. El sorteo de productos de esta finca fue la guinda de la jornada.