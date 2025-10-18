La Cofradía de Cudillero despide a quien fue su secretario durante 42 años: "Llevó la rula como si fuera su casa, mirando por cada céntimo"

El cudillerense Ángel Busto, Angelín para todos, se acaba de jubilar tras cuarenta y dos años trabajando en la Cofradía de Pescadores "Virgen del Carmen" de Cudillero. Quien fue secretario de la entidad hasta el pasado agosto recibió este sábado un cálido homenaje sorpresa de los pescadores locales. "La rula será siempre tu casa", le dijo el patrón mayor, Ramón Jesús Riesgo ante casi setenta invitados.

"Estoy muy emocionado y orgulloso. La rula fue mi segunda casa", señaló el homenajeado, alucinado con la sorpresa que le tenían preparada. Le habían dicho que iba a ser una comida sencilla con los trabajadores de la rula. "En cierta manera me jubilé con pena, date cuenta de que conozco a los padres y algún abuelo de los pescadores actuales", relató Busto antes de recibir una placa de agradecimiento de manos del patrón, que le agradeció públicamente tantos años de trabajo y le deseó una feliz jubilación.

El homenajeado agradeció a todos los que le acompañaron en esta especial despedida y pidió el mismo respeto que tuvo él para su sucesor, el joven Montxo Menéndez, de Cudillero. Tiene 24 años pero su compromiso es "máximo" con la Cofradía, pues lleva en la sangre el oficio marinero.

"Igual con todo el mundo"

"Es buena persona, igual con todo el mundo, sin hacer distinciones nunca. Llevó la Cofradía como si fuese su casa, mirando por cada céntimo. Es una pérdida importante para la Cofradía", señaló el patrón de los pescadores cudillerenses sobre el secretario saliente. Con él coincide su predecesor en el cargo, Salvador Marqués, que ejerció de patrón durante 24 años y, por tanto, trabajó codo con codo con Ángel Busto. "A mí me sacó de muchos líos por su sensatez y su visión. Él trataba la Cofradía como si fuera su casa y medía bien lo que se gastaba. Además, los patrones siempre nos apoyamos en él porque es una persona leal y responsable", señala Marqués.

Cuenta Marqués que Busto empezó en la cofradía de rulero, dando el testigo a dos históricos como Colorín y Ángel. Aprendió con ellos y después se convirtió en jefe de cancha, oficio que desempeñó hasta que pasó a la secretaría. "Jugó siempre un papel importante, llevando el peso de la Cofradía. Es buena persona, de los que no levantan la voz, amable, servicial y siempre sacaba tiempo para ayudar", señala el histórico pescador pixueto.

Los pescadores regalaron a Busto una escultura de un faro y una placa en la que se podía leer: "En reconocimiento a su dedicación, entrega y compromiso con la Cofadría de Pescadores Virgen del Carmen". En concreto, los servicios prestados entre 1984 y 2025, el tiempo en el que Ángel Busto, de 63 años, se dedicó en cuerpo y alma a cuidar la casa de los pescadores cudillerenses.