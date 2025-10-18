El embalse de Arbón se abre a todos los públicos: Boal estrena un pantalán adaptado
El Alcalde detalla que la actuación, valorada en 62.920 euros, se perseguía desde hace años, lo que la convierte en "histórica" para el concejo
Las aguas del embalse de Arbón, en Serandinas, ya no son solo un remanso para mirar: ahora también se pueden tocar, remar y disfrutar "sin barreras". Boal estrena un pantalán adaptado para personas con movilidad reducida, una intervención largamente esperada que busca abrir este enclave natural a todos los públicos, sin distinciones.
"Queríamos que el embalse no solo fuera un atractivo natural, sino también un lugar para disfrutar entre todos, sin barreras", afirma el alcalde, José Antonio Barrientos, convencido de que este tipo de actuaciones marcan la dirección que debe seguir el municipio. Según explica, la demanda es "histórica" y venía de lejos, especialmente teniendo en cuenta que en las proximidades opera desde hace años una empresa de turismo activo que trabaja con personas con distintas discapacidades.
Facilidades
La instalación, que ya se encuentra lista para su uso, forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en destino Parque Histórico del Navia y ha sido financiada con fondos europeos del programa NextGenerationEU. La inversión total asciende a 62.920 euros.
El nuevo pantalán no solo permite embarcar y desembarcar con facilidad, sino que incorpora mejoras específicas de accesibilidad para garantizar que cualquier persona, con independencia de sus capacidades físicas, pueda disfrutar del entorno y de las actividades relacionadas con el agua con seguridad.
Turismo con sentido
Más allá de la infraestructura, la iniciativa es también una declaración de intenciones. "Este proyecto refuerza nuestra apuesta por un modelo turístico responsable, que pone en valor los recursos del territorio sin comprometer su conservación", subraya Barrientos. La idea no es solo atraer visitantes, sino hacerlo con cabeza y con sensibilidad.
Desde el Ayuntamiento se hace un llamamiento a un uso respetuoso de la nueva instalación. La intención es que el pantalán, pensado para todos, sin excepción, se mantenga en buen estado y se convierta en un punto de encuentro entre deporte, inclusión y naturaleza.
Suscríbete para seguir leyendo
- Irrumpió dando patadas al aire: la pareja del ganadero asesinado en Ribadesella tuvo que recibir asistencia psiquiátrica por este episodio
- Tres mil alumnos desembarcarán en Oviedo para 'reactivar' esta zona: lo que opinan los vecinos sobre la llegada de la Universidad Alfonso X al Calatrava
- Una enorme cadena de perfumerías aterriza en Oviedo: el lugar donde se ubicará la primera tienda de la marca en Asturias
- Veljko Paunovic, a fondo con LA NUEVA ESPAÑA: 'Quizás mi carácter no les encajaba, pero me quedo con lo bueno: mi etapa en Oviedo ha sido de película
- Aterriza en Lidl la escoba que deja las persianas exteriores y las ventanas como recién instaladas (y a precio reducido)
- Tragedia en Oviedo: aparece muerto un joven de 22 años en un edificio okupa
- El Willy Wonka de la miel: la original iniciativa de un apicultor asturiano para poner su pueblo 'en el mapa' y dar a conocer su oficio
- El bar de carretera más singular de toda Galicia: comes en la cocina (junto a los fogones de Montse) con un menú casero de tan solo 14 euros