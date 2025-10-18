El embalse de Arbón se abre a todos los públicos: Boal estrena un pantalán adaptado

Las aguas del embalse de Arbón, en Serandinas, ya no son solo un remanso para mirar: ahora también se pueden tocar, remar y disfrutar "sin barreras". Boal estrena un pantalán adaptado para personas con movilidad reducida, una intervención largamente esperada que busca abrir este enclave natural a todos los públicos, sin distinciones.

"Queríamos que el embalse no solo fuera un atractivo natural, sino también un lugar para disfrutar entre todos, sin barreras", afirma el alcalde, José Antonio Barrientos, convencido de que este tipo de actuaciones marcan la dirección que debe seguir el municipio. Según explica, la demanda es "histórica" y venía de lejos, especialmente teniendo en cuenta que en las proximidades opera desde hace años una empresa de turismo activo que trabaja con personas con distintas discapacidades.

Facilidades

La instalación, que ya se encuentra lista para su uso, forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en destino Parque Histórico del Navia y ha sido financiada con fondos europeos del programa NextGenerationEU. La inversión total asciende a 62.920 euros.

El pantalán recientemente instalado. / R. A. S.

El nuevo pantalán no solo permite embarcar y desembarcar con facilidad, sino que incorpora mejoras específicas de accesibilidad para garantizar que cualquier persona, con independencia de sus capacidades físicas, pueda disfrutar del entorno y de las actividades relacionadas con el agua con seguridad.

Turismo con sentido

Más allá de la infraestructura, la iniciativa es también una declaración de intenciones. "Este proyecto refuerza nuestra apuesta por un modelo turístico responsable, que pone en valor los recursos del territorio sin comprometer su conservación", subraya Barrientos. La idea no es solo atraer visitantes, sino hacerlo con cabeza y con sensibilidad.

Desde el Ayuntamiento se hace un llamamiento a un uso respetuoso de la nueva instalación. La intención es que el pantalán, pensado para todos, sin excepción, se mantenga en buen estado y se convierta en un punto de encuentro entre deporte, inclusión y naturaleza.