Tragedia en El Franco: muere tras quedar atrapado bajo un todoterreno
Los bomberos tuvieron que sacar al hombre izando el vehículo
Trágico suceso en la localidad franquina de Penadecabras, en la parroquia de La Braña. Un vehículo todoterreno arrolló a un hombre, que fue evacuado con vida y falleció posteriormente. El suceso tuvo lugar en torno a las 12:00 horas de este sábado.
Según informa el Centro de Coordinación de Emergencias del 112, en la llamada se indicó "que un coche había cogido, al parecer de forma accidental, a un varón quedando este bajo el mismo". A la zona se desplazaron efectivos de Bomberos de Asturias de los parques de Castropol y Valdés, "que se trasladaron con un vehículo primera salida, un furgón multisocorro y un vehículo ligero".
"Una vez en la zona, los efectivos de bomberos procedieron a estabilizar el vehículo y con los cojines neumáticos lo izaron para liberar a la persona atrapada, logrando sacarlo del lugar a las 13:19 horas. A continuación se le evacuó a la UVI Móvil donde fue atendido por el personal sanitario activado por el SAMU", señalan desde el Centro de Coordinación de Emergencias.
