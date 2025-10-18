Tragedia en El Franco: muere tras quedar atrapado bajo un todoterreno

Trágico suceso en la localidad franquina de Penadecabras, en la parroquia de La Braña. Un vehículo todoterreno arrolló a un hombre, que fue evacuado con vida y falleció posteriormente. El suceso tuvo lugar en torno a las 12:00 horas de este sábado.

Según informa el Centro de Coordinación de Emergencias del 112, en la llamada se indicó "que un coche había cogido, al parecer de forma accidental, a un varón quedando este bajo el mismo". A la zona se desplazaron efectivos de Bomberos de Asturias de los parques de Castropol y Valdés, "que se trasladaron con un vehículo primera salida, un furgón multisocorro y un vehículo ligero".

"Una vez en la zona, los efectivos de bomberos procedieron a estabilizar el vehículo y con los cojines neumáticos lo izaron para liberar a la persona atrapada, logrando sacarlo del lugar a las 13:19 horas. A continuación se le evacuó a la UVI Móvil donde fue atendido por el personal sanitario activado por el SAMU", señalan desde el Centro de Coordinación de Emergencias.