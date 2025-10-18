El infortunio del tapiego fallecido tras quedar bajo su todoterreno en El Franco: salió de su coche al atascarse en una pista forestal

Tapia llora a José Fernández, más conocido como "Pepe de Casa Caleya", que falleció este sábado arrollado por su propio vehículo en un monte del concejo de El Franco. El suceso se registró a mediodía en la zona de Penadecabras, en la parroquia de La Braña, donde el hombre circulaba por una pista forestal cuando el todoterreno quedó atrapado. Fue entonces cuando decidió bajarse para retirar los obstáculos que no les dejaban avanzar y pidió a su mujer que se pusiera al volante. Sin embargo, por razones que se desconocen y de manera accidental, el coche acabó arrollando al hombre.

El fallecido salió con vida del lugar del suceso, trasladado por la UVI móvil del Hospital de Jarrio, sin embargo no fue posible salvarlo. José Fernández, de 84 años y natural de la localidad tapiega de Acevedo, residía en la capital de su concejo natal. Había sido transportista y ahora dedicada su tiempo a la gestión de las fincas forestales que tenía en diferentes puntos de la comarca, desde Navia a la Mariña Lucense.

Activo propietario forestal

El tapiego contaba con alrededor de noventa hectáreas de monte y precisamente visitando una de sus propiedades tuvo la fatalidad de sufrir el terrible accidente que acabó con su vida. El suceso, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias del 112, tuvo lugar antes de las 12:00 horas, momento en el que se registró la llamada en la que se indicaba "que un coche había cogido, al parecer de forma accidental, a un varón, quedando este bajo el mismo". A la zona se desplazaron efectivos de Bomberos de Asturias de los parques de Castropol y Valdés. También acudió una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Luarca.

"Una vez en la zona, los efectivos de bomberos procedieron a estabilizar el vehículo y con los cojines neumáticos lo izaron para liberar a la persona atrapada, logrando sacarlo del lugar a las 13:19 horas. A continuación se le evacuó a la UVI Móvil donde fue atendido por el personal sanitario activado por el SAMU", señalan desde el Centro de Coordinación de Emergencias.

"Un hombre inquieto"

El alcalde de Tapia, Pedro Fernández, mostró su pesar por el fallecimiento del tapiego. Hombre afable y conversador, el vecino era muy conocido en el concejo. "Trasladamos el pésame por el fallecimiento de este vecino, un hombre muy inquieto y activo", señaló el primer edil. Además, el hijo del fallecido es trabajador municipal y se encarga de gestionar el gimnasio municipal de la capital tapiega.

El presidente de la Asociación de Propietarios Forestales de Asturias (PROFOAS), Iván Castaño, también muestra su pesar por la muerte de Pepe Fernández, uno de los primeros socios de este colectivo fundado en 2010. "Era un buen socio, activo, se interesaba por las novedades del sector y buscaba la implicación de todo el mundo", señala Castaño, quien da cuenta de que el fallecido fomentaba el asociacionismo e hizo nuevos socios en la zona.

"Era un gran defensor del eucalipto y también nos tiene cedido fincas para proyectos de investigación. Lamentamos mucho su pérdida", señaló Castaño. La capilla ardiente de José Fernández quedará instalada desde este domingo a las 17:00 horas en el velatorio de Tapia. El entierro está previsto para el lunes 20 de octubre.