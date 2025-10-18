El prestigioso jurista Javier Junceda presenta su último libro en Navia, su concejo natal
Numeroso público acude a la cita, en la que se reflexionó sobre el devenir del Principado
El prestigioso jurista Javier Junceda presentó ayer, viernes, en el Casino de Navia su libro "Asturias y los asturianos". Lo hizo en compañía de la Alcaldesa, Ana Isabel Fernández, y de numeroso público. La nueva obra del especialista en leyes, que es naviego, presenta 70 relatos con reflexiones personales sobre Asturias y con retratos de asturianos influyentes. Algunas de las piezas se publicaron en su día en este diario.
Junceda presentó su este libro en el Centro Asturiano de Madrid, en la sede ovetense del Real Instituto de Estudios Asturianos y este viernes lo hizo en Navia. El jurista advierte de que Asturias perdió influencia en España y abre el debate de la fiscalidad. El estudioso y escritor propone, además, alternativas para que el Principado logre más desarrollo económico y, con él, social.
