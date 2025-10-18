Este es el prestigioso trompetista que actuará con la banda de música "La Lira" de Luarca

Hay conciertos que son simplemente eso, conciertos. Y luego están los que se convierten en algo más: recuerdos que agradecer. Este domingo, 19 de octubre, a las 19 horas de la tarde, Luarca vivirá uno de esos momentos especiales donde la música trasciende el escenario y se cuela en la memoria colectiva, tal y como dice el director de la banda de música "La Lira", Daniel Santos.

El auditorio del Conservatorio Profesional del Occidente de Asturias acogerá a Rubén Simeó, trompetista gallego con proyección internacional, que aterriza en la villa marinera con su gira "Close to you". Pero esta parada no será una más en su agenda. Aquí, en este rincón del occidente asturiano, lo espera algo distinto: compartir escenario con "La Lira", la histórica banda de música local que cuenta 136 años de existencia.

Simeó no es un desconocido para el gran público. A sus espaldas carga con más de 60 conciertos en teatros de España y el extranjero durante el último año. Sin embargo, lo que hace único este recital en Luarca es la complicidad entre un solista de talla internacional y una agrupación local profundamente enraizada en la capital valdesana.

"Un honor"

"Es un verdadero honor compartir escenario con un artista de esta categoría", cuenta José Antonio Alfonso, presidente de la banda luarquesa. Y lo dice con la mezcla de orgullo y gratitud de quien lleva años empujando este proyecto colectivo que ahora pasa por un momento "estelar".

También lo vive así su director, Daniel Santos, para quien este concierto es más que una fecha en el calendario: "Compartir música con 'La Lira' es un aprendizaje constante, y esta colaboración con Rubén Simeó es, sin duda, un hito para todos nosotros".

La entrada, un donativo

La entrada, con un donativo de 10 euros para la actividad de la banda de música "La Lira", ya puede comprarse en varios puntos de Luarca: Isabel Moda, Imprenta Gamma y el local de la banda (de 15:30 a 18:30 horas los viernes). El concierto cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Valdés.