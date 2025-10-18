El Servicio de Emergencias del Asturias (SEPA), premio "El Cortín" de los apicultores de Boal por, entre otros motivos, su labor en defensa del medio ambiente y la zona rural
Los apicultores agradecerán en la XXXVIII Feria del Miel su trabajo "ejemplar" y "sensible" en muchos ámbitos: del rescate de personas a la lucha contra los fuegos forestales
El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias recogerá este año el premio "El Cortín" de la Feria de la Miel de Boal que organiza el Ayuntamiento boalés dos días 1 y 2 de noviembre.
La asociación de apicultores local, en colaboración con otros empresarios del sector, ha elegido a este servicio por lo que sigue: "Su constante labor de servicio público, su compromiso con la seguridad de las personas y la protección del medio natural, valores estrechamente vinculados con la actividad apícola y el medio rural".
El colectivo también destaca que el trabajo del SEPA es "ejemplar y sensible". "Su intervención en incendios forestales y en rescate de personas es ejemplar y muestra una sensibilidad especial hacia el entorno rural y la fauna, contribuyendo de forma directa a preservar la apicultura", añaden.
Sesenta expositores
La entrega del premio será el sábado a mediodía durante la inauguración del trigésimo octavo certamen dedicado a la miel.
Este año, participarán unos sesenta expositores. El acto central del sábado también prevé un pregón, este año a cargo de periodista y escritor Cristóbal Ruitiña. El programa, desde las 11.00 horas el sábado y las 10.00 el domingo, incluye talleres para niños, actuaciones musicales, concursos, espectáculos de magia y degustaciones.
El programa al completo
El sábado, a las 11:30 horas habrá un taller para niños, a las 12:00 horas dará inicio la actuación de la banda Osco Pardo, a las 15:30 horas habrá espectáculo de magia y a las 18:00 horas otro titulado "Un viaje por jabón". A partir de las 23:00 horas habrá actuaciones en el parque de los Emigrantes. Amenizará la jornada "Tania y su acordeón" y "Dúo Impacto".
El domingo, se organiza un taller de pintacaras a las 11:00 horas y una sesión de cocina y degustación con el cocinero David Montes a las 12:30 horas. A las 13:30 horas habrá sesión vermú en el parque de los Emigrantes. Por la tarde, habrá teatro a las 16:00 horas y actuación musical del coro en esa misma hora. La clausura será a las 20:00 horas con la entrega de los premios del concurso.
Suscríbete para seguir leyendo
- Irrumpió dando patadas al aire: la pareja del ganadero asesinado en Ribadesella tuvo que recibir asistencia psiquiátrica por este episodio
- Tres mil alumnos desembarcarán en Oviedo para 'reactivar' esta zona: lo que opinan los vecinos sobre la llegada de la Universidad Alfonso X al Calatrava
- Una enorme cadena de perfumerías aterriza en Oviedo: el lugar donde se ubicará la primera tienda de la marca en Asturias
- Veljko Paunovic, a fondo con LA NUEVA ESPAÑA: 'Quizás mi carácter no les encajaba, pero me quedo con lo bueno: mi etapa en Oviedo ha sido de película
- Aterriza en Lidl la escoba que deja las persianas exteriores y las ventanas como recién instaladas (y a precio reducido)
- Tragedia en Oviedo: aparece muerto un joven de 22 años en un edificio okupa
- El Willy Wonka de la miel: la original iniciativa de un apicultor asturiano para poner su pueblo 'en el mapa' y dar a conocer su oficio
- El bar de carretera más singular de toda Galicia: comes en la cocina (junto a los fogones de Montse) con un menú casero de tan solo 14 euros