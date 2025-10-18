El Servicio de Emergencias del Asturias (SEPA), premio "El Cortín" de los apicultores de Boal por, entre otros motivos, su labor en defensa del medio ambiente y la zona rural

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias recogerá este año el premio "El Cortín" de la Feria de la Miel de Boal que organiza el Ayuntamiento boalés dos días 1 y 2 de noviembre.

La asociación de apicultores local, en colaboración con otros empresarios del sector, ha elegido a este servicio por lo que sigue: "Su constante labor de servicio público, su compromiso con la seguridad de las personas y la protección del medio natural, valores estrechamente vinculados con la actividad apícola y el medio rural".

El colectivo también destaca que el trabajo del SEPA es "ejemplar y sensible". "Su intervención en incendios forestales y en rescate de personas es ejemplar y muestra una sensibilidad especial hacia el entorno rural y la fauna, contribuyendo de forma directa a preservar la apicultura", añaden.

Sesenta expositores

La entrega del premio será el sábado a mediodía durante la inauguración del trigésimo octavo certamen dedicado a la miel.

Este año, participarán unos sesenta expositores. El acto central del sábado también prevé un pregón, este año a cargo de periodista y escritor Cristóbal Ruitiña. El programa, desde las 11.00 horas el sábado y las 10.00 el domingo, incluye talleres para niños, actuaciones musicales, concursos, espectáculos de magia y degustaciones.

El programa al completo

El sábado, a las 11:30 horas habrá un taller para niños, a las 12:00 horas dará inicio la actuación de la banda Osco Pardo, a las 15:30 horas habrá espectáculo de magia y a las 18:00 horas otro titulado "Un viaje por jabón". A partir de las 23:00 horas habrá actuaciones en el parque de los Emigrantes. Amenizará la jornada "Tania y su acordeón" y "Dúo Impacto".

El domingo, se organiza un taller de pintacaras a las 11:00 horas y una sesión de cocina y degustación con el cocinero David Montes a las 12:30 horas. A las 13:30 horas habrá sesión vermú en el parque de los Emigrantes. Por la tarde, habrá teatro a las 16:00 horas y actuación musical del coro en esa misma hora. La clausura será a las 20:00 horas con la entrega de los premios del concurso.