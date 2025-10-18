Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Te sumas al reto contra el cáncer de mama que lanza Luarca? Esto es lo que puedes hacer

La Concejalía de la Mujer pretende llenar el kiosco de la música de lazos rosas

La concejala de la Mujer, Clara García, con los lazos, en el quiosco de la música.

La concejala de la Mujer, Clara García, con los lazos, en el quiosco de la música. / R. A. S.

Ana M. Serrano

Ana M. Serrano

Luarca (Valdés)

Luarca lanza un reto. La Concejalía de la Mujer de Valdés anima a las personas que pasen por el quiosco de la música de la plaza Alfonso X El Sabio a colocar un lazo rosa para concienciar sobre el cáncer de mama y apoyar a las mujeres que pasan o pasaron por esta enfermedad. La Concejala del ramo, Clara García, fue la primera en hacer una aportación.

"Juntos sumamos fuerza, esperanza y vida. Acompáñanos para llenar nuestro kiosco de color rosa, símbolo de unión, solidaridad y lucha", reza el cartel distribuido por el Ayuntamiento.

La concejala de la Mujer, Clara García, aclara que esta iniciativa "surge del Ayuntamiento de Valdés en colaboración con la delegación en Valdés de la Asociación Española contra el Cáncer y busca la visibilización de esta lucha con un acto simbólico". "Es una forma de unirnos como comunidad en torno a la esperanza, la solidaridad y la vida", añade.

