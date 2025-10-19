70 años de lecturas y cultura que celebrar en Belmonte

La Biblioteca Pública “Cardenal Cienfuegos” de Belmonte de Miranda cumple 70 años y lo celebra con una programación especial hasta el 26 de octubre, enmarcada en el Día Internacional de las Bibliotecas, que se conmemora el día 24. El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Cultura, Turismo y Ocio, ha diseñado junto con la biblioteca un calendario de actividades para todos los públicos, en colaboración con el programa Cultura en Rede del gobierno regional.

La programación ya arrancó el pasado viernes 18 con "Cuentoytulia", una propuesta de la Compañía Jovina que combinó narración oral y tertulia dirigida al público adulto. La actividad "recuperó el valor de la palabra compartida, en un ambiente íntimo, con historias que nacen de diferentes culturas".

Acto central

El acto central será el jueves 24, a las 18:00 horas. Ese día, coincidiendo con el Día Internacional de las Bibliotecas, se celebrará el taller "Desbloquea tu escritura (de forma divertida)", impartido por Carmen Amil. Se trata de una sesión práctica abierta a todos los públicos, "centrada en superar bloqueos creativos mediante ejercicios de escritura automática, generación de ideas y juegos literarios".

Asistentes a una de las actividades del centro cultural. / R. A. S.

El viernes 25, a las 17:30 horas, los más pequeños serán los protagonistas. La actividad "Leer con tu bebé", de Vialibri, está pensada para familias con niñas y niños de hasta cuatro años. "Combina lectura, cantos y juegos de regazo con el objetivo de fomentar el hábito lector desde los primeros años de vida, fortaleciendo además el vínculo familiar", según los organizadores.

El ciclo se cierra el sábado 26, a las 18:00 horas, con el espectáculo "Érase una vez… una ilusión", de Movusic. Una propuesta que une literatura y magia en un formato pensado para todos los públicos: "A través de un gran libro, el mago extrae trucos e historias que reivindican la fantasía que habita en las páginas".

Actividades gratuitas

Todas las actividades son gratuitas y tendrán lugar en la propia biblioteca. Con esta celebración, Belmonte de Miranda, según su alcalde, Gil Alonso, "se pone en valor un espacio que ha sido, durante siete décadas, mucho más que una sala de lectura: un lugar de encuentro, aprendizaje y vida cultural". Hoy, 70 años después, sigue cumpliendo su papel como motor social y cultural del concejo.