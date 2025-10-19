Corte total de esta carretera de Tineo por este motivo
Los usuarios del tramo comprendido entre Naraval y Navelgas no podrán circular por la AS-219 entre las 9:00 horas y las 15:00 horas, desde el lunes al jueves
Desde mañana, lunes, al jueves no será posible viajar desde Navelgas a Luarca por la carretera habitual entre las 9:00 y las 15:00 horas. La Consejería de Movilidad anuncia un "corte total" con motivo de la reparación integral de esta vía, la AS-219, en el tramo comprendido entre las localidades de Naraval y Navelgas.
Con el fin de evitar contratiempos, el Principado informa de las alternativas "para vehículos ligeros": "Por la N-634 (desde Luarca a La Espina), la AS-216 (tramo La Espina-Tineo), la AS-350 (tramo Piedrafita-Bárzana) y la carretera TI-3 del Espín".
Los trabajos afectan a 3,75 kilómetros.
Una mejora muy demandada
La inversión total en esta carretera, cuya mejora es muy demandada por los vecinos, asciende a 3,6 millones de euros. El Principado aseguró en su día que la rehabilitacion integral de la vía supone un gran mejora para las comunicaciones con el Suroccidente.
Solo en el tramo Navelgas-Naraval está previsto "el ensanche de la calzada hasta los 6,30 metros (tres por carril), más un sobreancho de 0,15 metros en el que instalarán las señales y las barreras de seguridad".
En Naraval, están hechas las aceras y pendiente ampliar el tablero del puente. Visible es la mejora en la intersección que comunica Naraval, entre otros pueblos, con Paredes. Además de tener mejor firme y habilitar cunetas, se cambió el trazado en el tramo de curvas más pronunciadas, lo que permite un viaje más cómodo y mayor seguridad vial.
El plazo de ejecución del contrato es de 24 meses.Las obras empezaron en julio de 2024 tras un cambio en el proyecto propiciado por las quejas de los vecinos, contrarios, entre otras cosas, a las expropiaciones previstas en el proyecto anterior, de 2019.
