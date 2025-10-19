Nieves de Millarado recoge con emoción el Premio Servanda de Santa Eulalia de Oscos: "Somos todas ganadoras"

Nieves Iglesias, popularmente conocida como Nieves de Millarado, recogió este sábado en Santa Eulalia de Oscos el segundo Premio Servanda, una iniciativa del consistorio para distinguir la labor de las mujeres rurales y en el marco del Día de la Mujer Rural. "Somos todas ganadoras", señaló la galardonada ante una abarrotada casa de cultura.

Iglesias agradeció todos los votos recibidos, un total de 420, que le permitieron imponerse a las otras cinco candidatas al premio. A saber y por orden de votos: Mari Fernández (Mari de Casa Pedro), Maruja García (Maruja da Panadería), Marín Piedralba, Maruja Campos (Maruja de Manolete) y Olga Busom.

La candidatura de Nieves Iglesias fue propuesta por la Asociación de Amigos Raymundo Ibáñez Marqués de Sargadelos. Defendieron el galardón para esta santallesa por ser "una mujer alegre, muy trabajadora, muy servicial y generosa". Iglesias nació en Portela, una aldea del concejo de Cuntis (Pontevera), pero recaló en Santalla hace 43 años. "Entre todas sus labores, que son bastantes a lo largo del día, siempre tiene un rato para escuchar y hablar con cualquier persona que se acerque a su entorno", señaló el colectivo.

El alcalde posa con buena parte de las candidatas de esta edición. Por la izquierda Mari Fernández, Maruja García, Nieves Iglesias, Olga Busom y Marín Piedralba. / R. T. C.

"Sostienen el territorio"

El Alcalde santallés, Francisco López, intervino en el acto de este sábado defendiendo la labor de las mujeres en los pueblos, pues, dijo, "son las que sostienen el territorio". El premio consiste en la entrega de una reproducción de la escultura Servanda, ubicada en el parque de la localidad. La réplica a pequeña escala es obra de la ferreira Paz Prieto.

Tras la entrega del galardón, todos los asistentes bajaron al parque para hacer una foto con la escultura y colocarle una cadeneta tejida el miércoles por las mujeres del pueblo en la "xuntanza ganchillera" celebrada en el cabildo de la iglesia y que resultó un éxito de participación.