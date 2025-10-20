Adiós a Luis Pérez, el artesano tapiego que realizaba los "barquíos del Carmen" en homenaje a la patrona de los marineros
Los vecinos lamentan la pérdida del hombre, buena persona, colaborador e inquieto, que fue marinero y acabó jubilándose en Ence
Tapia llora a Luis Pérez, más conocido como Luis del Súcaro, en referencia a la popular saga tapiega. Este vecino, marinero y jubilado de Ence, se dedicó desde 2010 a confeccionar unos pequeños barcos de tributo a la virgen del Carmen. De hecho, sus pequeñas creaciones se convirtieron en un elemento clave para embellecer la procesión del día grande de los marineros. Los vecinos lamentan su fallecimiento y le recuerdan como "muy buena persona".
"Quienes te trataron, conocían tu vivir nervioso, ordenado, en ebullición constante. Prudente ante opiniones no compartidas. Silencioso ante las contrarias. Sonriente, con rictus de picardía, ante la coincidencia. Genéticamente, colaborador", escribió el edil socialista Ramón Menéndez en sus redes sociales. Muchos vecinos lamentaron la pérdida de un buen hombre, conversador y muy querido por todos.
Pérez contó a LA NUEVA ESPAÑA cómo surgió la idea de confeccionar estos pequeños barcos, "os barquíos del Carmen", como él les llamaba. Se le ocurrió un buen día que la barandilla del muelle era un buen lugar para colocar estos símbolos, que fabricaba con latas de refrescos. En julio de 2012 fue la primera vez que decoró la balaustrada del puerto para celebrar el Carmen y, desde entonces, sus barcos se convirtieron en un referente. Con el paso de los años fue cambiando su ubicación durante los festejos.
Más allá de las fiestas, Pérez hacía barcos para regalar a amigos y conocidos. Llegaba a dedicar tres horas diaria a este particular hobby. "Mucha gente me lo pide, es un entretenimiento que tengo. Se me dio bien lo de los barcos y listo", contó a LA NUEVA ESPAÑA. Al año solía realizar una media de alrededor de setenta barcos. Con velas de goma Eva, mástiles con palos de pinchos morunos y pequeños tacos de madera para simular la zona de gobierno de la embarcación, todos llevan pegada una imagen de su querida virgen del Carmen.
