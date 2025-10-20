Cuenta atrás para la fiesta más literaria del Occidente, que llega con esta sorpresa
El presidente de la Asociación Amigos de Cudillero, Juan Álvarez del Busto, dice adiós a la organización de la cita tras 42 años de arduo trabajo
La Fiesta Literaria de la Mar que organiza la Asociación de Amigos de Cudillero se celebrará el próximo fin de semana con una noticia destacada que no tiene que ver con el autor del cuaderno ni con las personalidades homenajeadas o asistentes. Tiene que ver con el alma de esta cita puntera que se celebra desde el año 1982: Juan Luis Álvarez del Busto.
Del Busto dirá adiós a la organización de esta fiesta que tiene por objetivo, grosso modo, dar promoción a Cudillero y sus bondades. "Estoy cansado", explica el también cronista oficial de Cudillero y presidente del colectivo organizador, un cargo que no está, pese a esta decisión, en duda.
Del Busto comunicó a su junta directiva la decisión el pasado jueves y ahora se espera que uno de sus miembros dé un paso al frente para que esta cita litetaria tenga nueva edición en 2026.
El presidente de Amigos de Cudillero trabaja con denuedo para llevar a cabo los distintos proyectos que lidera: desde la afamada revista "El Baluarte", a la organización de esta fiesta literaria de la Mar y de los premios "Amuravela de Oro".
La cita del próximo domingo reunirá a más de 200 personas interesadas en un encuentro consolidado y que trata de que visiten Cudillero (y escriban sobre el concejo) reputadas personalidades del mundo social y cultural. Este año, se celebrará en el hotel Palacio de La Magdalena de Soto del Barco a las 13.00 horas.
El protagonista del acto será el cronista oficial de Leganés, Juan Antonio Alonso Resalt. El autor del Cuaderno Literario número 42 de "Escritores en Cudillero" será presentado por la cronista oficial de Avilés, Pepa Sanz Fuentes. Durante el acto también se entregará la 27ª Insignia de Oro de la asociación a Juan Manuel Wes López, exdirector del diario "La Voz de Avilés". Además, la joven Helena Prats Álvarez, de 15 años, recibirá el primer premio del 43º concurso literario escolar "Cudillero, el pescador y la mar", por su relato "La red invisible".
El acto comenzará con la interpretación de la "Salve Marinera", dedicada al riosellano Emilio Serrano, y finalizará con un almuerzo y los himnos de Asturias y de España.
