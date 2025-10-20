Luarca se queda sin agua durante siete horas y media

Luarca afrontará este miércoles un corte general de agua que dejará sin suministro a toda la villa entre las 9:30 y las 17:00 horas. Solo el barrio de Villar escapará a la interrupción. El motivo, según ha comunicado el Ayuntamiento de Valdés, es una fuga detectada en una de las arterias principales de la red de abastecimiento, localizada en un punto delicado: el puente de Travesía, en pleno corazón de la capital valdesana.

"No es una avería más grave que otras que aparecen con relativa frecuencia, pero sí está en un lugar especial", explica el alcalde, Óscar Pérez, que subraya la necesidad de cortar el suministro para poder acometer la reparación sin desperdiciar más agua. "No es posible hacerlo de otra forma. Hay que parar sí o sí".

Mejor meteorología

El Ayuntamiento ha escogido el miércoles por ser la jornada con mejor previsión meteorológica, un factor clave para trabajar con seguridad y eficacia. También se ha optado por una franja horaria laboral para reducir el impacto en los hogares.

Aunque la fuga no compromete la presión del agua ni pone en riesgo el suministro inmediato, sí supone un despilfarro significativo. "No pasaría nada a corto plazo, pero se está perdiendo mucha agua potable", apunta el regidor. La estimación no deja lugar a dudas: medio litro cada segundo. De ahí la urgencia de actuar.

La previsión es que el servicio se restablezca con normalidad una vez concluyan las obras en la tarde del mismo miércoles. Mientras tanto, se recomienda a los vecinos que tomen precauciones y reserven agua suficiente para cubrir sus necesidades básicas durante el corte.