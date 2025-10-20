Estas son las vacas del Mejor Rebaño Nacional: se crían en Asturias y este es su secreto

Cuando Aurelia Arruñada y Ricardo Álvarez fundaron la ganadería de Casa Gorrello, en la localidad castropolense de Samagán, poco se podían imaginar los éxitos que le aguardaban a su nieto Jairo. Él cogió el testigo de sus padres, Ricardo Álvarez y Olga Barrera, y, junto a su primo Javier Álvarez, ha dado un giro de 180 grados a la explotación familiar. Bajo el nombre de Xeygo Holsteins S. L., acaban de alzarse con el premio al "Mejor Rebaño Nacional" en el reciente concurso celebrado en Gijón y son ya una de las ganaderías más punteras de España.

Jairo Álvarez es un apasionado del oficio y, a sus 35 años, ya cuenta con una experiencia de quince años en el sector. Se formó en un ciclo de capacitación agraria en Castro de Riberas de Lea (Lugo), pero siempre tuvo claro que quería regentar la explotación familiar. "Me gusta muchísimo, creo que lo vivo demasiado. Empecé más aficionado a los tractores, pero ahora me gustan más las vacas", confiesa.

En total cuenta con 198 ejemplares en una ganadería que tiene muchos planes de futuro Y también una seña de identidad y es la importante cantidad de animales que tienen de la raza Frisona de capa roja, es decir, con pelaje rojo y blanco en lugar del habitual blanco y negro. "Son más difíciles de conseguir", señala el ganadero, satisfecho con el buen momento que vive el sector. "Ahora mismo el momento es bueno. La producción de leche escasea y, por tanto, tenemos costes dignos. Hoy esto es rentable, pero hay que echarle horas", añade.

Jairo Álvarez alimenta a Aida y Chequia. / T. Cascudo

Fusión de dos ganaderías

Fue hace cinco años cuando esta explotación, que entrega a Central Lechera Asturiana un millón de litros al año, participó en su primer concurso, en Muimenta (Lugo). Jairo contó entonces con un aliado de lujo: su primero Javier Álvarez, de 46 años, es juez nacional y europeo y trabaja en el Centro de Recría Rancho Las Nieves de Tudela (Zaragoza). Con él empezó a aficionarse a concursar y a apostar por la mejora genética del ganado. Así que cuando la madre de Jairo se jubiló, le propuso a su primo una alianza. Así nació Xeygo Holsteins, la unión de los nombres Casa Xepe (el nombre de la casa de Javier Álvarez en localidad ribadense de Porto) y Gorrello, la casa del castropolense.

"Abrimos una nueva etapa", señala Jairo Álvarez. Así las cosas, en Samagán tienen las vacas secas, las vacas en producción y las novillas para inseminar, mientras el resto de recría y de destete están a pasto en las fincas de Porto, en la vecina Galicia. En este sentido, tienen algún que otro quebradero de cabeza por ser una explotación a medio camino entre dos comunidades. Aun así, siguen adelante y con planes de crecer y modernizar la explotación con un segundo robot de ordeño.

Jairo Álvarez recogiendo el premio a Mejor Rebaño en Gijón. / R. T. C.

El éxito de Gijón

Sobre la 45 edición del Concurso Nacional Conafe 2025, que organiza la Confederación de Asociaciones de Frisona Española (Conafe), señala Jairo Álvarez que resultó todo un éxito. "No íbamos con perspectivas de ganar tanto", confiesa. El máximo galardón que recogieron fue el citado de "Mejor Rebaño Nacional" por un lote de tres animales formado por "Gorrello Chequia Hananns", de tres años y dos partos; "Gorrella Rápida Rapid", con cinco años y cuatro partos, y "Peto Aida Arrow", de cuatro años y tres partes. "Es un premio importante que no esperaba porque al final estuvimos compitiendo con las grandes ganaderías de toda España y estar en su liga supone mucho", señala el castropolense.

Este último es un animal muy singular porque es copropiedad junto a la Ganadería Casa Peto S. L. de Serantes (Tapia). Además "Peto Aida" ganó el premio a la Mejor Ubre del campeonato. Chequia, Rápida y Aida también resultaron premiadas en sus respectivas secciones con un primer premio y dos segundos. "Son animales que tenemos muy mimados, en boxes individuales y con una alimentación diferente a base de forraje y pienso especial. Se ordeñan tres veces al día y las lavamos cuatro veces a la semana", cuenta Jairo del cuidado que reciben estos ejemplares, que descansan en una cuadra con ventilación automática, lo que favorece su bienestar. Además, la explotación dispone de robot de ordeño y robot de limpieza, además de cubículos flexibles en cama de arena.

En noviembre, Aida y Chequia tendrán una cita en Italia, pues acudirán al certamen europeo de la raza que se celebra en Cremona. La ganadería Xeygo representará a Asturias junto a la premiada Venturo, de Salas. "Los concursos no dan dinero, pero de dan prestigio e imagen, te ayudan a darte a conocer en el sector", señala el ganadero castropolense.