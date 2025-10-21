Avanza a buen ritmo la renovación de estos dos puentes clave en la línea Ferrol-Pravia
Las obras, con un presuuesto de 2,9 millones de euros, incluyen tratamientos para evitar la humedad
Las obras para renovar integralmente los puentes sobre el río Negro y La Fomigal, situados entre las estaciones asturianas de Luarca y Barcia, avanzan a buen ritmo. Adif ha adjudicado este proyecto a la empresa Fonsán Gestión y Construcción con una inversión de 2,9 millones de euros.
El viaducto del río Negro, de 122,5 metros y tres vanos, ubicado a 80 metros de la estación de Luarca, recibe trabajos que incluyen la reparación del hormigón en el arco central, la limpieza y restauración de estructuras afectadas por humedad y vegetación, y la impermeabilización del tablero, con materiales diseñados para resistir ambientes húmedos. También se están renovando las traviesas deterioradas para asegurar la estabilidad de la vía.
Por su parte, el puente de La Fomigal, más extenso —341,7 metros y 35 vanos—, situado a unos 330 metros de la estación de Luarca, está siendo limpiado mediante chorreado de agua a presión para eliminar la vegetación enraizada. Se están reparando las zonas afectadas del hormigón y aplicando un tratamiento protector específico para zonas húmedas. La impermeabilización del tablero y la sustitución de traviesas completan las labores.
Red Natura intacta
Durante los trabajos, que respetan el entorno de la Red Natura 2000 donde se ubica el río Negro, se adoptan medidas para proteger los árboles y regenerar la vegetación tras la finalización de las obras mediante hidrosiembras.
Estas actuaciones responden a la estrategia de Adif para modernizar infraestructuras y mejorar la fiabilidad de la red ferroviaria, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el ODS 9.
