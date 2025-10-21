Así cambia este rincón de Luarca (y estas son las impactantes imágenes aéreas)

La manzana de la antigua imprenta y metalgráfica de Luarca, en la calle Gil Parrondo, está dejando atrás décadas de abandono. La maquinaria de obra ya trabaja sobre el terreno y las imágenes que deja son impactantes. Ya se han derribado varios edificios. Todo, en el marco de un proyecto privado que busca construir un aparcamiento de pago con 220 plazas en pleno centro de la villa.

El cambio, visible desde hace días, supone una transformación urbana de gran calado para este rincón de Luarca, hasta ahora marcado por estructuras en mal estado y constantes advertencias sobre su peligro para la seguridad de peatones y vehículos, según el Alcalde, Óscar Pérez.

El propio Ayuntamiento de Valdés había alertado sobre el riesgo de desprendimientos en aceras y calzadas debido al deterioro de las cubiertas.

Obra vista de las obras de la manzana de la imprenta. / Ayuntamiento de Valdés

Con el avance de las obras, solo permanecerán en pie algunos elementos: el antiguo matadero, utilizado por el Consistorio como almacén municipal; la sierra de madera, aún en funcionamiento; y la fachada de la antigua imprenta y metalgráfica, que se conservará como elemento simbólico del pasado industrial de la zona.

Una intervención esperada

La falta de estacionamiento ha sido un problema persistente en Luarca, especialmente durante los meses de verano, cuando el incremento del tráfico genera una gran presión sobre el centro urbano.

Durante años, el Ayuntamiento ha recurrido a soluciones temporales, como la apertura de los aparcamientos del instituto de enseñanza secundaria o de la explanada de El Chano, sin lograr una alternativa definitiva.

Este nuevo aparcamiento, que será de pago y gestionado desde el ámbito privado, nace del acuerdo entre los propietarios de los inmuebles afectados, quienes decidieron dar un uso útil a una zona que llevaba años sin función ni mantenimiento.

Obra en marcha

El inicio de los trabajos se está desarrollando según el calendario previsto, con una duración estimada de entre cuatro y seis meses, lo que permitiría su apertura en 2026, aunque la propiedad no ha confirmado este extremo.

El aparcamiento estará situado en una de las arterias principales de la villa, y se espera que contribuya a mejorar la movilidad urbana y a reducir los problemas de estacionamiento en el entorno más céntrico de Luarca.

El alcalde de Valdés, Óscar Pérez, ha mostrado su respaldo al desarrollo del proyecto, destacando que "las expectativas de los ciudadanos son altas" y ha subrayado la importancia de recuperar una manzana que, hasta ahora, era motivo de preocupación por su estado de abandono.

Una transformación urbana

Este proyecto representa un cambio significativo para el tejido urbano de Luarca, no solo por la mejora funcional que supone contar con nuevas plazas de aparcamiento, sino también por la recuperación de una zona históricamente degradada.

El proceso de transformación, documentado en imágenes que muestran el antes y el ahora, deja patente el alcance de la intervención.

La manzana de la imprenta, hasta ahora símbolo de decadencia, se convierte en un nuevo espacio con vocación de servicio. Una transformación tangible que modifica el paisaje urbano y abre una nueva etapa para el centro de la villa.