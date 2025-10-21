La castropolense Belén Alonso recoge el premio "Quiastolita" y Matilde Suárez se lleva el "Ría del Eo"

Villayón acogió hace unos días la entrega del V "Premio Quiastolita" de relato juvenil e infantil en gallego-asturiano, que recayó en la castropolense Belén Alonso. Pocos días antes se falló el V "Premio de poesía Ría del Eo" también en gallego-asturiano, que ha vuelto a recaer en la coañesa Matilde Suárez. Ambos galardones nacieron para estimular la creación literaria en la lengua más occidental de Asturias, el gallego-asturiano o eonaviego.

El premio "Quiastolita" está impulsado por la Fundación Parque Histórico del Navia y su jurado decidió de forma unánime premiar a Belén Alonso, natural de Villadún (Castropol), licenciada en filología inglesa y durante años profesora de gallego-asturiano en los institutos de Tapia y Vegadeo. El premio recayó en la obra "El pasado nunca esqueice" de la que el jurado valoró "la buena compensación entre narración y descripción, así como el buen encuadre de contextos que hacen una historia muy dinámica y adecuada para el público juvenil".

El acto de entrega del galardón tuvo lugar hace unos días en Villayón. Por otro lado, el jurado del "Ría del Eo" también recayó por unanimidad en Matilde Suárez con la obra "Sumando el tempo que resta". En este caso, el galardón se entregará a principios de año.