La impactante revelación de los orígenes asturianos de Rosalía, que saca nuevo disco en unos días: la localidad de costa en la que nació su padre

Rosalía, que anoche desvelaba el nombre y portada de su cuarto álbum, 'Lux', ha confirmado algunas de las colaboraciones que conforman el nuevo trabajo que verá la luz el próximo 7 de noviembre.

Así, se ha grabado junto a la Orquesta Sinfónica de Londres e incluye voces de artistas como Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz y los coros de la Escolanía de Montserrat y de L'Orfeó Català.

Rosalía es una artitsa reconocida a nivel mundial. Arrasa como incono de la música e icono de moda, sobre todo tras su última campaña con Calvin Klein. Lo que muchos desconocen son los orígenes asturianos de la cantante internacional.

La cantante convulsionaba las redes sociales hace unos años, tras convertirse la revelación de la música latina, en un diálogo con sus fans, al confesar que su padre era natural de Cudillero. La revelación entusiasmó a los pixuetos, pero también generó cierta confusión en la villa, ya que nadie conocía el nexo entre la cantante y el concejo. El padre de Rosalía, José Manuel Vila, despejaba las dudas y confirmaba las declaraciones de su hija, en conversación con LA NUEVA ESPAÑA: "Nací en Cudillero, de padre gallego y madre onubense".

La cantante reveló sus raíces asturianas en respuesta a una pregunta de su seguidor @galo27lm, en Twitter. "¿Para cuándo un concierto en Asturias?", le preguntó el fan, a lo que la artista respondió: "Me encantaría ir, mi padre es de Cudillero y ese sitio es precioso".

Aunque Rosalía, que ahora tiene 33 años, ya había hablado de sus raíces asturianas con gente del sector, como el promotor musical Carlos Barral, nunca había sido tan explícita en una declaración pública. Las palabras de la cantante del hit "Malamente", recogidas por este diario, levantaron gran expectación en Cudillero

Finalmente, fue el propio José Manuel Vila el que ha despejado todas las incógnitas. "Fue algo circunstancial. Mis padres se habían instalado en Cudillero por cuestiones laborales, y allí nací yo. Pero al poco tiempo nos fuimos, y no tenemos familia en la zona", explicaba Vila. Pese a este efímero paso por Cudillero, José Manuel Vila reconocía que guarda un gran cariño por su villa natal, que ha transmitido también a sus hijas: "Es un pueblo muy bonito, lo hemos visitado y nos gusta mucho", sostiene.

Nuevo trabajo

En su nuevo disco, la artista explorará temas como "la mística femenina, la transformación y la espiritualidad trazando el arco entre la ilusión y la pérdida, la fe y la individualidad", según indica en su página web.

Tres años después de la publicación de 'Motomami' y con una campaña de 'marketing' muy silenciosa, Rosalía irrumpía anoche lunes 10 de octubre en la madrileña plaza de Callao en coche para desvelar la portada y fecha del trabajo. Cientos de fans la esperaban allí cuando ella misma llegó conduciendo mientras escuchaba Mozart, The Strokes o Guitarricadelafuente.