Luarca, con sus mayores: así será el encuentro que Servicios Sociales espera todo el año

Luarca celebrará este jueves el XVIII Encuentro de mayores del concejo, una cita que, con el paso del tiempo, se ha convertido en algo más que una comida. Es un gesto de agradecimiento.

La cita, por el Ayuntamiento de Valdés, se celebrará a partir del mediodía en el polideportivo Pedro Llera Losada.

Lo que se vivirá allí no será solo una comida o una fiesta, sino un acto de reconocimiento colectivo: un día para reír, recordar y, sobre todo, estar juntos, tal y como plantea la Concejalía de Servicios Sociales.

Una oportunidad para reencontrarse

Este año, como en anteriores ediciones, participarán mayores de 65 años de todo el concejo. Para muchos, es una de las pocas oportunidades del año de encontrarse con rostros tal vez conocidos de la infancia, del trabajo o del concejo.

Trabajadoras sociales en la cita celebrada en 2024. / Ana M. Serrano / Ana M. Serrano

Habrá música, comida, conversación… y un momento muy especial: el homenaje a las personas mayores de 90 y 100 años, un aplauso colectivo a quienes han sido testigos y protagonistas de casi un siglo de vida valdesana. El Ayuntamiento valdesano prepara con esmero estos reconocimientos durante meses.

Detrás de este encuentro hay algo más que organización institucional: hay una convicción, según se desprende del gobierno local. La de que los mayores "no solo importan, sino que son imprescindibles", explican desde el departamento que dirige la concejala Clara García.

Por eso Valdés forma parte, desde hace años, de la red de "Ciudades Amigables con las Personas Mayores", y por eso iniciativas como esta, apoyadas también por el Principado , los centros sociales de Luarca y Trevías y el Centro de Apoyo a la Integración de Canero, tienen tanto valor.

Como es habitual, el Consistorio también ofrecerá transporte gratuito (previa inscripción).

