Luarca, con sus mayores: así será el encuentro que Servicios Sociales espera todo el año
El XVIII Encuentro dedicado a los vecinos más longevos de Valdés será este jueves y reunirá a cientos de vecinos en una jornada de "emoción, homenaje y comunidad"
Luarca celebrará este jueves el XVIII Encuentro de mayores del concejo, una cita que, con el paso del tiempo, se ha convertido en algo más que una comida. Es un gesto de agradecimiento.
La cita, por el Ayuntamiento de Valdés, se celebrará a partir del mediodía en el polideportivo Pedro Llera Losada.
Lo que se vivirá allí no será solo una comida o una fiesta, sino un acto de reconocimiento colectivo: un día para reír, recordar y, sobre todo, estar juntos, tal y como plantea la Concejalía de Servicios Sociales.
Una oportunidad para reencontrarse
Este año, como en anteriores ediciones, participarán mayores de 65 años de todo el concejo. Para muchos, es una de las pocas oportunidades del año de encontrarse con rostros tal vez conocidos de la infancia, del trabajo o del concejo.
Habrá música, comida, conversación… y un momento muy especial: el homenaje a las personas mayores de 90 y 100 años, un aplauso colectivo a quienes han sido testigos y protagonistas de casi un siglo de vida valdesana. El Ayuntamiento valdesano prepara con esmero estos reconocimientos durante meses.
Detrás de este encuentro hay algo más que organización institucional: hay una convicción, según se desprende del gobierno local. La de que los mayores "no solo importan, sino que son imprescindibles", explican desde el departamento que dirige la concejala Clara García.
Por eso Valdés forma parte, desde hace años, de la red de "Ciudades Amigables con las Personas Mayores", y por eso iniciativas como esta, apoyadas también por el Principado , los centros sociales de Luarca y Trevías y el Centro de Apoyo a la Integración de Canero, tienen tanto valor.
Como es habitual, el Consistorio también ofrecerá transporte gratuito (previa inscripción).
-
Suscríbete para seguir leyendo
- Brutal agresión a un policía gijonés al socorrer a una joven a la que estaban manoseando dos hombres en una discoteca de Oviedo
- Un oso arrasa el colmenar del líder del PP asturiano en Cangas del Narcea: 'Sabía que este día podía llegar
- Juan Gutiérrez Nieto, el empresario que fue niño churrero en Asturias: 'En La Pereda vivimos en una cuadra, echaron a los cerdos para que entráramos
- Fallece un trabajador en una ganadería gozoniega tras caer de una altura de siete metros
- Por qué Asturias ha tenido mucho que ver en la propuesta de Pedro Sánchez para acabar con el cambio horario
- Las personas que vivan con personas mayores de 65 años se beneficiarán con un pago de Hacienda de 1.150 euros
- Así afectará la nueva borrasca a Asturias: lluvia y fuertes rachas de viento (pero sigue el calor)
- El concejo asturiano que desea perder 600.000 euros al año: Lena exige suprimir el peaje del Huerna, tras pleitear durante años para cobrar el IBI