Las obras de mejora de la N-640 llegan al centro de Vegadeo y el consistorio pide "paciencia" a los vecinos

Las obras de rehabilitación integral del firme de la N-640 en el tramo entre Barres (Castropol) y Vegadeo afrontan su recta final y, también, la más delicada. No en vano, esta semana los trabajos llegan al centro de la capital veigueña, lo que ocasionará molestias a los vecinos. Es la razón por la que el consistorio ha pedido "paciencia" a los veigueños. "Durante estos días, la vía permanecerá parcialmente afectada por las obras, por lo que recomendamos planificar los desplazamientos con antelación y tener paciencia ante las molestias que puedan producirse", señala el alcalde veigueño, César Álvarez.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible inicia el pasado 1 de enero los trabajos dando cumplimiento a una histórica reivindicación por el estado que presentaban algunos tramos de esta vía, muy transitada. El ente ministerial estimó un plazo de dos meses para afrontar los trabajos en esta vía, una de las vías fundamentales en la comunicación entre Asturias y Galicia.

"Sabemos que las obras siempre conllevan incomodidades temporales, pero son imprescindibles para mejorar la seguridad y la calidad de nuestras infraestructuras. Muy pronto podremos disfrutar de una carretera renovada, más cómoda y segura para todos los vecinos, vecinas y visitantes", señala el alcalde de Vegadeo, que agradece el "trabajo y la implicación de la Demarcación de Carreteras del Estado, la Delegación del Gobierno en Asturias y de los equipos del Ayuntamiento de Vegadeo, que han hecho posible que, tras las solicitudes y gestiones realizadas, esta mejora sea hoy una realidad".