Esta es la primera feria del Occidente afectada por las restricciones de Asturias al movimiento de ganado

La Consejería de Medio Rural ha decidido suspender de aquí a finales de año todas las ferias, concursos y exhibiciones de todo tipo de ganado en la región para evitar que la temida dermatosis nodular contagiosa (DNC) entre en la comunidad autónoma. La primera actividad afectada por esta medida en el Occidente es la popular Feria de Todos Los Santos, en Villayón. La cita, prevista para este sábado, se hará igual, pero sin la muestra de ganado habitual.

El evento tendrá lugar en el polideportivo municipal, de 10:00 a 15:00 horas. Habrá exposición y venta de artesanía, agroalimentación y cestería, además de actividades complementarias como actuaciones musicales a cargo de la banda El Oso Pardo y propuestas para los más pequeños. Lo que no se podrá ver es ganado.

El consistorio había anunciado premios en metálico por cabeza de ganado vacuno y caballar presentados a la cita, pero no podrá ser. Villayón tendrá que esperar al año que viene.