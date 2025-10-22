El angustioso lamento de un ganadero de Somiedo que pide ayuda para rescatar diez cabras: "Me duele no poder hacer nada"

El ganadero somedano Iván Díaz está desesperado por la situación que vive su rebaño de cabras. El pasado 11 de octubre once animales se despistaron y acabaron atrapados en una zona rocosa y de difícil acceso, en Valle de Lago, de la que no son capaces de salir. Con poca comida y sin agua, uno de los animales ya ha muerto y el ganadero está haciendo todo lo posible para lograr ayuda para que rescaten al resto de los animales. "Llevo diez días sin dormir y desesperado, voy tres o cuatro veces al día a verlas desde en frente, pero me duele verlas y no poder hacer nada ", señala el somedano, que teme que las cabras no puedan aguantar mucho más.

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) ha confirmado que "en las próximas horas" se desplazará a personal del servicio a la zona para realizar el rescate. "Se valorarán diferentes alternativas porque el helicóptero no parece muy operativo. Ya se ha contactado con el alertante para informarle de la intervención", señalan desde el Servicio.

Llamada de alerta

Cuenta el afectado que al ver que los animales no podían salir por su propio pie del lugar, pidieron ayuda al 112. Un helicóptero del servicio se desplazó a la zona para valorar la situación. "Me dijeron que desde el helicóptero no era posible, pero que quizás se podía hacer algo descolgándose con cuerdas desde la parte superior o escalando desde la zona baja. Sin embargo, poco después me dijeron que el rescate estaba denegado porque la zona no es accesible", apunta Iván.

La desesperación le llevó a publicar un vídeo en sus redes sociales pidiendo ayuda y ese documento se ha hecho viral. El joven muestra la situación de los animales y su desesperación por no conseguir ayuda. "Mucha gente comparte la historia, pero los que de verdad tienen que ayudar no aparecen. Nadie da la cara ni se pone en contacto con nosotros y nadie hace nada", señala Iván Díaz en el vídeo. Sin embargo, considera que gracias a este mensaje le han hecho y agradece que se vuelva a intentar el rescate.

"Sin agua"

Cuenta el joven que al principio los animales tenían mucha comida pero "al ser tantas y tantos días se está acabando". Sin embargo, lo que más le preocupa es la falta de agua: "ahí no tienen agua, solo pueden beber lo que cae del cielo, afortunadamente ayer llovió bastante y eso ayuda". Los animales están en una especie de terraza de la que no pueden salir. "Tendrían que dar un salto de tres-cuatro metros, algo imposible", señala.

El joven compró los animales este año como complemento a la ganadería que regenta su madre en Valle de Lago. Por fortuna, no todos los animales acabaron en el risco, cuenta con otras ocho cabras que no corrieron la suerte de sus compañeras.